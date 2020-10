Guatemala odvezla zpět do Hondurasu tisíce migrantů, zbytek "karavany" míří k USA

Do Guatemaly z Hondurasu ve čtvrtek bez povolení vstoupily tisíce lidí, kterým se podařilo protlačit mezi vojáky střežící hranici. Z domova je vyhnala chudoba, kterou ještě umocnila pandemie covidu-19. Guatemalská vláda v sobotu podle Reuters uvedla, že skoro 3600 z nich "se rozhodlo pro návrat".

Nicméně někteří z nich podle všeho míří k Mexiku. V sobotu večer místního času asi 150 lidí bylo ve městě Tecún Umán u mexické hranice, dalších asi 200 bylo v Peténu, nejsevernějším guatemalském departamentu.

Náměstek guatemalského ministra zahraničí Eduardo Sánchez vyzval vládu Hondurasu, aby dělala více pro zastavení proudu migrantů mířících do Spojených států. V době nynější pandemie je považuje za zdravotní riziko a guatemalský prezident Alejandro Giammattei v pátek nařídil zadržet každého migranta, který do země vstoupí ilegálně.

Sánchezova honduraská kolegyně Nelly Jerezová uvedla, že vláda její země pracuje na tom, aby zabránila lidem v ilegální migraci a snaží se vylepšit ekonomickou a bezpečnostní situaci.

Honduraský ústav pro migraci v sobotu ráno uvedl, že zaregistroval 533 lidí, kteří se vrátili.

Mexický prezident Andrés Manuel López Obrador tvrdí, že nynější karavana migrantů z Hondurasu byla načasována na volby ve Spojených státech. Ty se budou konat začátkem listopadu. Reuters připomíná, že Mexiko podniklo kroky proti ilegální migraci, aby se vyhnulo sporům s americkým prezidentem Donaldem Trumpem. Ten jižnímu sousedovi USA během volební kampaně před minulými volbami vyhrožoval a urážel ho a z boje proti ilegální migraci udělal jednu z priorit během svého působení v Bílém domě.

Migranti se ve Střední Americe shlukují do větších skupin proto, že jim na cestě hrozí menší nebezpečí a vyhnou se placení velkých částek pašerákům. Jejich karavany se do širšího povědomí dostaly předloni poté, co je Trump označil za bezpečnostní hrozbu pro USA.