Guvernér stvrdil zákon: Mississippi bude mít novou vlajku, bez symbolu otroctví

"Rozumím potřebě poslat vlajku z roku 1894 do historie a nalézt novou standartu, která bude lepším znakem pro celé Mississippi," oznámil v úterý večer místního času guvernér Tate Reeves. "Musíme pochopit, že všichni ti, kdo žádají změnu, nechtějí smazat historii."

Tonight, I signed the bill to retire the 1894 Mississippi flag and begin the process of selecting a new one—emblazoned with the words “In God We Trust.”



Now, more than ever, we must lean on our faith, put our divisions behind us, and unite for a greater good. pic.twitter.com/3ao9GVM00j