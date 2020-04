Guvernérka státu Michigan prodloužila karanténní opatření, republikáni se vzbouřili

Michiganský zákonodárný sbor, ve kterém mají většinu republikáni, jedná o vytvoření kontrolního výboru, který by dosavadní postup guvernérky nejen prověřil, ale zvážil také možnost omezení jejích pravomocí.

Kritici Whitmerovou označují za královnu, neboť podle nich v tažení proti pandemii nemoci covid-19 rozhoduje jen podle svého uvážení. Dnešní protest, který se uskutečnil před guvernérčiným domem, dostal proto název Operace královnin hrad.

"Chtěli jsme Gretchen Whitmerové vzkázat, že se nechceme vzdávat našich svobod pro malé a dočasné bezpečí," citovala televize Fox News Briana Pannebeckera, který je jedním se spoluorganizátorů demonstrace.

Whitmerová dnes ohlásila, že karanténní opatření prodlužuje do 15. května, část kroků ale zmírní. Součástí dosud platných omezení je také příkaz zůstávat doma. Výjimkou jsou cesty na nákupy, do práce či k lékaři. Michigan, který má 10 milionů obyvatel, eviduje přes 35.000 infikovaných, z nichž zhruba tři tisíce zemřelo.

Stay Home. Stay Safe. Save Lives. @MichiganHHS reports today, April 23, 2020, 1,325 new COVID-19 cases & 164* deaths. For * details see https://t.co/2tAAcYRyCj. #Michigan's total cases are now 35,291 & 2,977 deaths. Find the latest data & #COVID19 news at https://t.co/niRBexCYOy. pic.twitter.com/UpUi54q8Jg — Michigan.gov (@migov) April 23, 2020

Odpůrci kroků Whitmerové tvrdí, že guvernérka porušila své pravomoci. Počátkem dubna totiž tento příkaz rozšířila i o zákaz návštěv přátel a příbuzných, cest na chaty či prodeje určitého sortimentu, jako jsou nábytek nebo zahradnické potřeby.

Republikánský šéf michiganské Sněmovny reprezentantů Lee Chatfield omezení kritizuje. Poukázal například na to, že alkohol, marihuanu či sázkové tikety si lidé mohou nadále kupovat, ale pořídit si hnojivo pro trávník, zajet do stavebnin nebo na ryby se nesmí. Chatfield uvedl, že sněmovna společně s michiganským Senátem chtějí ustavit kontrolní výbor, který kroky místní vlády prověří. "Lidé si to zaslouží," napsal na twitteru.

Non-essential in Michigan:



-Lawn care, construction, fishing if boating with a motor, realtors, buying seeds, home improvement equipment & gardening supplies.



Essential in Michigan:



-Marijuana, lottery & alcohol.



Let’s be safe & reasonable. Right now, we’re not! #AdoptNewCISA — Lee Chatfield (@LeeChatfield) April 11, 2020

Whitmerová a její vláda čelí kvůli postupu proti pandemii dlouhodobé kritice. Část veřejnosti pobouřilo, že bez výběrového řízení zadala státní zakázku související s koronavirovými opatřeními firmě, kterou řídí demokratický konzultant Michael Kolehouse. Ten předtím na adresu republikánského prezidenta Donalda Trumpa na facebooku napsal, že by měl co nejdříve dostat koronavirus a že by ten, kdo by na šéfa Bílého domu zakašlal, prokázal zemi službu.

Guvernérka tento týden od kontraktu odstoupila. Její úřad následně podle Fox News přiznal, že udělení zakázky nerespektovalo zavedený postup.

Karanténní opatření jsou tématem i v dalších amerických státech. Zatímco Trumpova vláda vyzývá k co nejrychlejšímu návratu k normálnímu životu, řada států, z nichž mnohé jsou vedeny demokratickými guvernéry, trvá na pozvolném obnovování běžného provozu.

První krok k návratu k normální situaci dnes udělal stát Georgia, kde tamní republikánský guvernér Brian Kemp i přes varování expertů zmírnil dosavadní opatření. Dnes se zhruba po měsíci otevřela například holičství a kadeřnictví, posilovny nebo bowlingové herny.

Zdravotní odborníci Georgii před rychlým rušením karanténních opatření varovali, neboť podle nich nákazu zdaleka nepřekonala. V tomto desetimilionovém státě se dosud nakazilo 22.000 lidí, z nichž přes 880 komplikacím souvisejícím s infekcí podlehlo.