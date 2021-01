Hainesová žádá, aby USA zaujaly agresivní postoj vůči Číně

— Autor: EuroZprávy.cz / ČTK

Spojené státy by měly zaujmout důrazný postoj vůči hrozbě, kterou představuje dnešní útočná a asertivní Čína. V americkém Senátu to dnes prohlásila kandidátka nastupujícího prezidenta Joea Bidena na ředitelku tajných služeb (DNI) Avril Hainesová. Domnívá se rovněž, že se Teherán zřejmě nedokáže rychle vrátit k dodržování podmínek jaderné dohody z roku 2015. Pokud by tak však učinil, zvážily by přistoupení ke smlouvě i Spojené státy.