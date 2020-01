Hillary Clintonová napadla Sanderse. Prý je kariérista, kterého nemá nikdo rád

"V Kongresu byl roky. Podporuje ho jen jeden senátor. Nikdo ho nemá rád, nikdo s ním nechce pracovat, nic nedotáhnul do konce. Byl to kariérní politik. Všechno jsou to jen blbosti a já se cítím velmi špatně, že do toho lidé zabředli," říká Hillary Clintonová o Sandersovi v dokumentárním pořadu z produkce internetové streamovací služby Hulu. Dokument bude představen v sobotu na filmovém festivalu Sundance.

Na otázku časopisu The Hollywood Reporter, zda má stále stejný postoj, Clintonová odpověděla, že ano.

Bernie Sanders byl za demokratických primárek v roce 2016 volebním sokem Clintonové. Ta sice stranickou nominaci získala, v prezidentských volbách ji ale porazil republikán a současný prezident Donald Trump. Podporovatelé Clintonové tehdy obvinili příznivce Sanderse, že jejich nevybíravá kritika pomohla Trumpovi dostat se do Bílého domu.

Clintonová se nejprve odmítla závazek, že podpoří Sanderse, pokud demokratickou prezidentskou nominaci získá, později ale na twitteru uvedla, že se postaví za toho, koho si straníci vyberou.

Mezitím však Sandersovu kampaň kritizovala kvůli urážkám a útokům. "Řeknu k tomu, že to není jen on, je to kultura kolem něj. Je to vedení jeho týmu. Jsou to jeho prominentní podporovatelé," poznamenala Clintonová s tím, že Sandersova kampaň uráží ostatní prezidentské uchazeče, obzvláště pak ženy.

I thought everyone wanted my authentic, unvarnished views!



But to be serious, the number one priority for our country and world is retiring Trump, and, as I always have, I will do whatever I can to support our nominee.