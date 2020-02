Hillary Clintonová spustí od jara svůj vlastní podcast

Bývalá první dáma USA a někdejší ministryně zahraničí tak získá silnou platformu, kde bude moci veřejně prezentovat svoje názory před koncem souboje o zisk demokratické nominace a při nadcházející prezidentské kampani, napsal dnes server Politico.

Clintonová zatím nezveřejnila, jaký bude mít její pořad název. Na jeho produkci se však podílí společnost IHeartMedia, která kromě vytváření vlastního obsahu také distribuuje přes server IHeartRadio pořady největších jmen amerických konzervativních radiových vln, jakými jsou například Rush Limbaugh, Mark Levin či Sean Hannity. Mezi největší hity této platformy patří také talkshow amerického moderátora Joea Rogana. Nejúspěšnější pořady mají miliony posluchačů týdně.

Clintonovou zaujal formát internetového audio pořadu poté, co vystoupila jako host ve vysíláních komika Conana O´Briana a moderátora Howarda Sterna. Podcasty totiž mohou mít až několikahodinovou stopáž, umožňují hlubší a uvolněnější konverzaci, a posluchači se k nim na rozdíl od klasického rozhlasového vysílání mohou libovolně vracet.

"Chce zkusit vést rozhovory o široké škále témat, které budou nadčasové, takže je budete moci poslouchat za rok, nebo hned zítra a stále budou zajímavé. A potom bude samozřejmě živě a vzrušeně komentovat nejnovější události," řekl Politico zdroj blízký Clintonové.

Bývalá první dáma se na rozdíl od exprezidenta Baracka Obamy, v jehož vládě sloužila jako ministryně zahraničí, do předvolebního souboje demokratů vložila už v minulosti. V dokumentárním pořadu zveřejněném v lednu se například opřela do současného favorita na zisk demokratické nominace senátora Bernieho Sanderse: "V Kongresu byl roky. Podporuje ho jen jeden senátor. Nikdo ho nemá rád, nikdo s ním nechce pracovat, nic nedotáhnul do konce," prohlásila.

Podle Politico by Clintonová mohla prostřednictvím nového pořadu například ovlivňovat rozhodování v Demokratické straně, pokud se žádnému z uchazečů o demokratickou kandidaturu nepodaří zajistit rozhodující počet delegátů na letní nominační sjezd.

Clintonová dokáže v současné chvíli získat pozornost amerických médií jakýmkoliv byť okrajovým komentářem politického dění. Částečně je to způsobeno tím, že se ke každodenním událostem vyjadřuje zřídkakdy. Otázkou nyní zůstává, zda si bude schopna toto výsadní postavení v americkém mediálním prostoru udržet i poté, co budou mít posluchači možnost její poznámky poslouchat každý týden, píše Politico.