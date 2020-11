Historický zvrat nejen v boji s koronavirem. Profesor oslavuje příchod vakcíny

Zázrak biotechnologické revoluce

Během očkovací procedury lékařka profesorovi sdělila, aby se nedíval na vpich. Zapojil se totiž do dvojitě zaslepené klinické studie, tudíž muselo být zajištěno, že nebude tušit, zda dostal skutečnou dávku experimentální vakcíny proti nemoci covid-19, či jen placebo se solným roztokem.

Vakcína funguje tak, že stimuluje lidský imunitní systém, připomíná autor komentáře. Vysvětluje, že tradiční způsob spočívá v aplikaci oslabené verze nebezpečného viru, což téměř vymýtilo spalničky, příušnice, zarděnky či neštovice, zatímco druhou možností je aplikovat virus - nebo jeho část - který byl usmrcen.

"Úspěch vakcíny Pfizer znamená, že pohroma z roku 2020 bude pamatována jako doba, kdy začaly být tradiční vakcíny nahrazovány genetickými vakcínami," věří historik. Podotýká, že namísto aplikace malých a bezpečných dávek samotného viru tyto nové vakcíny obsahují část genetického kódu, který učí lidské buňky vyrábět vlastní části konkrétního viru, které jsou zcela bezpečné a dokážou rovněž stimulovat imunitní systém pacienta.

Podle Isaacsona jde o další zázrak biotechnologické revoluce, ve které se znalost genetického kódování stává stejně důležitou jako digitální kódování a z molekul se stávají nové mikročipy.

Profesora motivoval k zapojení do studie pocit občanské povinnosti a také jeho práce na knize o úpravách genů metodou CRISPR, která se točí kolem RNA. Právě nejzákladnější funkce mRNA - přenosu genetických informací z DNA, která je ukrytá v jádru buněk, do produkčních oblastí buňky, kde řídí, jaký protein bude produkován - využívá vakcína společností Pfizer a BioNTech, vysvětluje autor komentáře.

V případě vakcíny proti covidu-19 mRNA instruuje buňky k produkci spike proteinu, který se nachází na povrchu koronaviru, uvádí Isaacson. Dodává, že tento protein následně stimuluje imunitní systém k produkci protilátek, které chrání proti skutečnému koronaviru - podobnou vakcínu založenou na mRNA vyvíjí nejen Pfizer, ale také další americká společnost Moderna.

Annus horribilus končí

"Když jsem se stal dobrovolníkem, bylo mi řečeno, že studie může trvat dva roky," pokračuje profesor. To v něm vyvolávalo otázky, co se stane, pokud bude vakcína mezitím schválena a co se stane, bude-li schválena vakcína od jiné společnosti. Odpověď na první otázku zněla, že bude "odslepen" a dostal-li placebo, bude mu okamžitě podána skutečná vakcína, uvádí Isaacson. Dodává, že odpověď na druhou otázku zpočátku nedostal.

Když se historik obrátil s těmito otázkami na Francise Collinse, ředitele amerického Národního zdravotního ústavu (NIH), který vývoj vakcín financuje a dozoruje, potvrdil mu, že o problému momentálně probíhá zásadní debata.

Komentář v originálním znění si můžete přečíst zde.

Před pár dny se ale objevila zpráva vypracovaná oddělením bioetiky NIH, která srozumitelným způsobem vysvětluje, že osoby, které se zapojily do zkoušek vakcín schválených americkými úřady a obdržely během nich placebo, dostanou skutečnou vakcínu, jakmile bude prokázána její účinnost, konstatuje profesor. Dodává, že schválenou vakcínu dostanou i ti dobrovolníci, kterým bylo podáno placebo v klinické studii k jiné vakcíně proti nemoci covid-19. Isaacson to považuje za potvrzení toho, že být dobrovolníkem v podobných případech je správné.

"Skvělou zprávou ohledně RNA vakcín je to, že mohou být snadno přeprogramované," vyzdvihuje historik. Upozorňuje, že po porážce koronaviru se objeví nové viry, ale již bude trvat pouze pár dní nakódovat jinou RNA sekvenci, která vakcínu přizpůsobí nové hrozbě.

Úpravy RNA nám tak umožní upravovat genetický materiál a vyrábět snadno programovatelné vakcíny, míní Isaacson. Rok 2020 označuje díky koronavirové pandemii za annus horribilus a jásá, že obojí odezní s RNA, základní molekulou, která zřejmě před několika miliardami let stála u počátku života na Zemi a nyní stojí i zrodu nové éry biotechnologie.