HIV na ústupu? Šíří se do míst, kde může způsobit katastrofu

Navzdory tomu, že ve větších městech v USA stále žije asi milion HIV pozitivních osob, novinky týkající se HIV a AIDS jsou vcelku pozitivní. "Počet nově HIV pozitivních kleslo na historické minimum," oznámilo ministerstvo zdravotnictví v New Yorku 22. listopadu 2019. Uvedlo také, že největší město ve Spojených státech mělo méně nových diagnóz HIV v roce 2018 než kdy jindy (první statistika byla provedena v roce 2001). Údaje o poklesu zaznamenala i Philadelphie (14%), San Francisco nebo Chicago.

Zatímco zdravotní kampaně ve velkých městech prezentují klesající HIV statistiky, na americkém venkově se objevuje opačný trend. Samozřejmě vždy existovaly případy HIV nemocných v řídce osídlených částech země, ale v těchto místech dál od měst se nyní přenos infekce zintenzivňuje a tamní oblasti nejsou připraveny na nadcházející pohromu.

Třeba do Appalachian v západní Virginii už krize dorazila. Od začátku loňského roku bylo v kraji Cabell diagnostikováno 80 HIV pozitivních osob. Jak uvádí A. Toni Young, aktivistka pomáhající nemocným AIDS, „epidemie závislosti na opioidech - podporovaná propagací léků proti bolesti lékárenskými společnostmi na začátku 90. let - je pro venkovské oblasti krizí částečně proto, že tyto regiony nejsou zcela připraveny řešit problémy takového rozsahu. “ Young založila v roce 1993 ve Washingtonu Community Education Group, zaměřenou na pomoc nakaženým ženám. Většinu z posledních 30 let strávila Young tím, že pomáhala pacientům. Poté co se přestěhovala do Západní Virginie, spatřila odlišnou podobu krize. Na rozdíl od velkých městských oblastí, v malých venkovských zdravotnických jurisdikcích často chybí infrastruktura a místní mají malé zkušenosti v řešení takových zdravotních problémů.

Mezi lety 2006 a 2016 deník The Charleston Gazette-Mail informoval, že bylo téměř 21 milionů opioidních tablet posláno do jediného města Západní Virginie s 2 900 obyvateli. Podle Centra pro kontrolu a prevenci nemocí má léta Západní Virginie ze všech států v zemi nejvyšší míru úmrtí na předávkování drogami. Do roku 2017 měla v kraji Jefferson jedna ze čtyř osob předpis s kontrolovanou látkou, což je problém, protože když nemocní nedostanou předpis, častěji se pak obracejí na použití a sdílení jehel na injekci heroinu a poté fentanylu, což vede k šíření hepatitidy C a HIV. Tuto krizi, které se dá vyhnout, ještě zhoršila nezaměstnanost a klesající těžba uhlí. Zároveň je tamní zdravotní péče relativně nepřístupná. "Není tak snadné se dostat do nejbližšího města a navštívit lékaře," vysvětlila doktorka Judith Feinbergová, profesorka medicíny na University of West Virginia, a poukázala na nedostatek dopravy a stigmatizaci nemocných, která je jednou z největších bariér u testování. Lidé žijící s HIV jsou stigmatizováni všude, ale ti, kteří žijí ve velkých městech, se mohou nechat otestovat, zatímco se na klinice cítí relativně anonymně. Venkovští obyvatelé tuto výhodu nemají. "Neexistuje žádný způsob, jak zde ukončit šíření HIV, “říká paní Youngová. Na rozdíl od míst jako New York venkov Ameriky nemá to co komisař pro zdraví Oxiris Barbot popisuje jako „sexuálně pozitivní přístup“ - komplexní sexuální výchovu, výměnu injekčních stříkaček. Například i přes výzkum, který ukazuje, že programy na výměnu injekčních stříkaček a povzbuzování lidí k léčbě závislosti na drogách jsou účinné při omezování přenosu HIV, dvě města v Západní Virginii - Clarksburg a Charleston - se nedávno rozhodly k ukončení nebo omezení tamních programů výměny jehel. Negativní reakce v tisku a konzervativní názory patří mezi důvody, proč byly programy omezeny, když je naléhavě nutné je rozšířit (spolu s celostátním testováním a vzděláváním o preventivní léčbě HIV).

Jedna oblast v roce 2017 uzavřela svou jedinou kliniku pro sexuálně přenosné infekce, která dělala téměř tisíc testů ročně. S menším počtem testovaných lidí a s menším počtem osob, které užívají léky, které mohou zabránit přenosu infekce na ostatní, roste riziko nakažení v této oblasti.

I když je pravda, že lidé, kteří jsou transgender, bezdomovci, chudí nebo kteří používají injekční drogy, jsou neúměrně postiženi HIV a AIDS. Je však zavádějící, že by členové těchto skupin byli jediní, kterých se to týká. Stále více jsou ohroženi heterosexuální bílí Američané žijící na venkově. Je čas, aby tvůrci politici řešili kořenové příčiny, které umožňují šíření HIV a AIDS ve venkovských komunitách. V Západní Virginii to zahrnuje zlepšení přístupu ke zdravotní péči, podporu všech osob poškozených deindustrializací a zrušení stigmatu vázaného na sex a užívání drog. Nové ohnisko krize je nyní na americkém venkově a už je nelze ignorovat.