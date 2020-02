Hlasy z Iowy jsou sečteny, těsně vede Buttigieg

Americká tisková agentura The Associated Press (AP) však upozornila, že vítěze vyhlásit nemůže - existují podle ní důkazy, že demokraté výsledky nesprávně sečetli.

V Iowě se rozhodovalo o 41 delegátech z celkových 3979, kteří na letním nominačním sjezdu demokratů budou volit prezidentského kandidáta strany. Středově orientovaný Buttigieg nakonec získal 26,2 procenta iowských delegátů, více levicově zaměřený Sanders 26,1 procenta. Warrenová má 18,2 procenta delegátů a Biden 15,8 procenta.

