Kolik šlo zachránit životů? Otázka pro právníky a soudy, tvrdí profesor

Zarážející rozdíly

Počet úmrtí spojených s covidem-19 překročil ve Spojených státech počet amerických obětí v první a druhé světové válce a vietnamské válce dohromady, upozorňuje profesor. Pokládá otázku, jakému množství těchto úmrtí šlo zabránit.

"Konkrétněji, kolik z půl milionu Američanů, kteří zemřeli na koronavirus v posledním roce, by nezemřelo, pokud by americká federální vláda, guvernéři jednotlivých států a zdravotnická zařízení jednali stejně efektivně jako jejich protějšky v jiných zemích?" píše Allison. Jako příklad dává Tchaj-wan, který má o čtvrtinu více obyvatel než americký stát New York - 23 milionů -, ale od počátku pandemie lze počet obětí na ostrově spočítat na prstech dvou rukou, je jich deset.

Singapur s počtem obyvatel, který odpovídá státu Massachusetts, eviduje 29 obětí, zatímco v americkém státě viru podlehlo více než 16 tisíc lidí, upozorňuje autor komentáře. Dodává, že v Jižní Koreji žije 52 milionů lidí, mezi které padá i 28 tisíc amerických vojáků, ale poměr úmrtí v přepočtu na hlavu je padesátkrát nižší než ve Spojených státech.

Politolog se obává, že tento neúspěch může výrazně ovlivnit pohled ostatních zemí na Spojené státy. "Poslední průzkum Pew (Research Center) zjistil, že pouze 15 % (lidí) ve světě dává Spojeným státům dostatečnou známku za zvládání této nemoci," píše Allison.

Zarážející jsou i rozdíly v počtu obětí mezi jednotlivými americkými státy, poukazuje politolog. Tvrdí, že mohlo být zachráněno 42 tisíc životů, pokud by úřady a zdravotnická zařízení v New Yorku jednaly stejně účinně jako ty na Havaji či ve Vermontu. A pokud by desítka nejvíce zasažených států vykazovala stejný poměr úmrtí na počet obyvatel jako desítka států, které si vedou nejlépe, na letošní jaro by se mohlo těšit o 100 tisíc Američanů více, míní autor komentáře.

Tvrzení, že desítky tisíc lidí zemřely kvůli nedostatečné akci federální vlády, guvernérů a zdravotnických zařízení, je velmi závažné, deklaruje profesor. Dokonce naznačuje, že je otázkou pro právníky a soudce, zda naplňuje skutkovou podstatu trestného činu zabití z nedbalosti.

Zachránit život může jedna očkovací dávka

"Ale pro ty, kdo ztratili příbuzné a přátele, je to zajisté legitimní důvod hněvu," pokračuje emotivně Allison. Volá po tom, aby ve chvíli, kdy očkování ve Spojených státech koronavirus porazí, Kongres zřídil nadstranickou a vědeckou komisi, podobné té, které vyšetřovala útoky z 11. září 2001. Cílem by mělo být posoudit, kdo co učinil a naopak neučinil, apeluje politolog s tím, že zajisté existuje mnoho viníků, kteří by neměli jen tak vyváznout.

Momentálně zůstává covid-19 "smrtící hrozbou" pro většinu Američanů, tvrdí autor komentáře. Za hlavní imperativ současné doby označuje poznání, že aktuální rozhodnutí a kroky jednotlivých guvernérů a jejich podřízených nadále vedou ke zbytečným úmrtím a bude tomu tak dlouho, dokud jednotlivé státy nedostanou od federální vlády vakcíny a nepodají je těm nejohroženějším.

Komentář v originálním znění si můžete přečíst zde.

Ví se, že 80 % z půl milionu amerických obětí koronaviru připadá na lidi starší 65 let, kteří tvoří 15 % americké populace, upozorňuje Allison. Domnívá se, že pokud by New York následoval příklad Západní Virginie a aplikoval všechny vakcíny, které má ve skladech, mohlo být naočkováno 1,6 dosud neočkovaných seniorů v tomto státě. Profesor v této souvislosti zmiňuje názor, že i jedna dávka vakcíny snižuje riziko úmrtí na covid-19 o 60 %.

Pokud se budou všichni američtí guvernéři soustředit na rychlé naočkování nejohroženějších skupin tak, jako by byl v sázce jejich vlastní život, lze zachránit velký počet Američanů, kteří nyní čelí statisticky velké šanci úmrtí, tvrdí závěrem politolog.