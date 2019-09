Hrdinové, o kterých se nemluví. Jak se lékaři a nemocnice chystají na hurikán?

— Autor: Eliška Pešková / EuroZprávy.cz

Všichni jednoduše předpokládáme, že v případě, kdy budeme potřebovat pomoc, tu budou nemocnice pro nás vždy otevřené. V podstatě to pokládáme za samozřejmost. V některých případech ale můžeme narazit na to, že nás v rámci preventivních opatření před hurikány do nemocnice ani nepřijmou.