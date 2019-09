Nařízená evakuace vejde v platnost dnes ve 12:00 místního času (18:00 SELČ). Provoz na dálnici bude upraven, aby se lidé mohli z pobřeží dostat do vnitrozemí rychleji. Opatření se bude týkat zhruba 830.000 lidí, přičemž mnozí z nich se budou muset evakuovat již počtvrté za uplynulé čtyři roky. "Domníváme se, že dokážeme zajistit, aby všichni přežili," uvedl guvernér McMaster.

Oko hurikánu Dorian se podle amerického Národního střediska pro hurikány (NHC) bude od středy posouvat paralelně k pobřeží Jižní Karolíny. Malá odchylka v předpovědi by ale podle agentury AP mohla znamenat, že stát zasáhne velmi silný vítr.

Hurricane Watches Expanded Northward Along the East Coast to the Florida/Georgia Border. Here are the 11 PM EDT 09/01 Key Messages for #Dorian. For more info see https://t.co/tW4KeFW0gB pic.twitter.com/CYtMosB5et