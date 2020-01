"Pil ze sklenice čokoládové mléko. První senátor, kterého jsem čokoládové mléko viděl pít," ohlásil ze senátu zpravodaj televize MSNBC Garrett Haake. Ten také dodal, že čokoládové mléko je Romneyho jedinou neřestí.

The Sketch Artist hired by NY Times to illustrate #ImpeachmentTrial jumped at the chance to draw something other than a person at a lectern. Hence, this sketch of Sen Mitt Romney entering the chamber with a forbidden bottle of chocolate milk..

(Courtesy Art Lien for NYTimes) pic.twitter.com/TxQ2LAtEAS