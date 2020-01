Další jednání bude pokračovat v 13:00 místního času (dnes 19:00 SEČ), informovala televize CNN.

Demokraté prezidentovi kladou za vinu, že chtěl přinutit ukrajinské vedení, aby zahájilo vyšetřování bývalého viceprezidenta Joea Bidena, který je považován za hlavního Trumpova soka v listopadových prezidentských volbách. Bílý dům si sliboval, že šetření přinese poznatky poškozující Bidena natolik, že Trump bude moci snadněji obhájit svůj mandát.

Podle demokratů jde o zneužití úřadu s cílem využít cizí mocnost k získání politických výhod. Na přednesení žaloby mají demokraté tři dny, celkový čas jejich argumentace nesmí během této doby překročit 24 hodin.

Šéf výboru pro kontrolu zpravodajských služeb Adamem Schiff při středečním jednání uvedl, že Senát má povinnost jednat nestranně. "Ústava vám ukládá jednat jako nestranná porota," řekl s tím, že po vyslechnutí obžaloby by Senát měl Trumpa shledat vinným a zajistit jeho odchod z funkce. Schiff v úvodu programu také shrnul důvody ústavní žaloby a obvinil prezidenta, že se jako monarcha staví nad americké zákony.

Republikánský senátor Ted Cruz naopak v rozhovoru s novináři řekl, že by podle něj měl v Senátu vypovídat syn Joea Bidena, Hunter.

