Impeachment se vám vrátí, varuje šéf republikánů demokraty

Dodal, že demokraté vedli uspěchané a zmanipulované vyšetřování a že impeachment proti Trumpovi je nejnespravedlivější v moderní historii.

"Tato Sněmovna reprezentantů vedená stranickým běsněním proti prezidentovi vytvořila nový jedovatý precedens, který se v budoucnu vrátí," řekl McConnell. Šéf senátní většiny tvrdí, že kongresmani selhali ve své práci, neboť oba články impeachmentu, které prezidenta obžalovávají ze zneužití moci a z obstrukcí, nejsou ve shodě s ústavou.

McConnell se rovněž pozastavil nad tím, že demokratická předsedkyně Sněmovny reprezentantů Nancy Pelosiová s odesláním ústavní žaloby do Senátu nespěchá. Podle McConnella to vypadá, že demokratičtí kongresmani nad impeachmentem ještě váhají. Dodal nicméně, že Pelosiová musí Senátu obžalobu doručit co nejdříve, aby mohl proces s prezidentem začít. "Cokoli jiného by nebylo spravedlivé," uvedl. Pro rychlé předání obžaloby Senátu je i Trump, který počínání demokratů považuje za hon na čarodějnice.

Očekává se, že Senát, který bude o žalobě rozhodovat a kde na rozdíl od sněmovny mají většinu Trumpovi republikáni, prezidenta osvobodí.