O návrhu McConnellovy organizační rezoluce, kterou demokraté kritizují, by podle agentury Reuters mohla horní kongresová komora hlasovat ještě dnes. Právě Senát v impeachmentovém procesu funguje v roli soudu.

Po čtyřech dnech úvodních řečí by podle návrhu rezoluce měli senátoři dostat až 16 hodin na dotazy na zástupce obžaloby i obhajoby. Následovat má čtyřhodinová debata. O tom, zda budou pozváni svědci a zda budou moci být předloženy nové důkazy, by se podle McConnellova návrhu mělo rozhodnout až po otázkách senátorů a debatě, tedy pravděpodobně až příští týden. Demokraté požadovali, aby se o svědcích rozhodlo co nejdříve.

Demokraté předložený návrh organizační rezoluce kritizují a upozorňují na to, že McConnell slíbil vést proces stejným způsobem jako tomu bylo v případě demokratického prezidenta Billa Clintona v roce 1999. Média ještě před McConnellovým zveřejněním návrhu rezoluce vycházela z toho, že úvodní řeči obhajoby a obžaloby zaberou až deset dní.

Vůdce demokratické menšiny v Senátu Chuck Schumer uvedl, že McConnell se snaží impeachmentový proces vyřídit co nejrychleji. V prohlášení Schumer kritizoval také snahu republikánů zkomplikovat předvolání svědků. Návrh rezoluce, ke kterému může předložit dodatky, označil za "národní ostudu". Bílý dům naopak návrh na rychlý proces přivítal.

"V této rezoluci senátor McConnell říká, že nechce předložit žádný existující důkaz a že nechce předložit ani žádný nový důkaz. Proces bez důkazů - bez záznamů, beze svědků, bez dokumentů - není vůbec procesem. Je to zástěrka," řekl vůdce demokratů v horní komoře.

Schumer již ohlásil, že jakmile McConnell předloží návrh rezoluce v plénu, tak on předloží dodatky, kterými chce přístup republikánů upravit. Součástí návrhu dodatků budou mimo jiné požadavky na předvolání svědků a na předložení dalších dokumentů.

As soon as Senator McConnell offers this resolution, I will be offering amendments to address the many flaws in this deeply unfair proposal and to subpoena the witnesses and documents we have requested. pic.twitter.com/g25Xl8RTmU