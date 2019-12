Impeachment Trumpa: Sněmovna USA schválila ústavní žalobu na prezidenta

O obvinění ze zneužití moci rozhodli poslanci poměrem hlasů 230 ku 197, o obstrukcích poměrem 229 ku 198.

Hlasování proběhlo v obou případech téměř přesně podle stranické příslušnosti. Všichni republikáni hlasovali proti impeachmentu, v demokratickém táboře podle očekávání narušili stranickou linii v prvním případě dva, ve druhém tři poslanci - Jeff Van Drew, Collin Peterson a Jared Golden. Převahu demokratů ale jejich hlasování nemohlo ohrozit.

Tonight, the House voted to impeach the President of the United States.



We all feel the weight of history in this moment, but President Trump's grave misconduct left us no choice but to impeach.



Now it is incumbent on the Senate to conduct a fair trial. No one is above the law. pic.twitter.com/H6CUq506gS