Instagram zrušil účet Roberta Kennedyho mladšího, šířil dezinformace

Sedmašedesátiletý Robert F. Kennedy mladší pracoval v minulosti jako právník se zaměřením na životní prostředí. V poslední době se o něm ale mluví v souvislosti s jeho kritikou vakcín.

Studie z roku 2019 prokázala, že dvě skupiny, mezi nimi Kennedyho nevládní organizace s názvem Children’s Health Defense, stojí za více než polovinou dezinformací o vakcínách zveřejněných na facebooku.

Za současné pandemie vyvolal Kennedy ještě větší zájem a na sociálních sítích má až 800.000 sledujících.

Kennedy tvrdí, že není proti vakcínám, pokud jsou bezpečné. Zastává ale názor, že existuje spojitost mezi vakcínami a autismem. V době epidemie začal tvrdit, že bezpečnější než se nechat naočkovat, je koronavirem se nakazit.

Společnost Facebook začala důrazněji bojovat proti dezinformacím a tento týden ohlásila, že vyřadí problematické příspěvky o vakcínách proti covidu-19, ale i o vakcínách obecně.

K uzavření Kennedyho konta na instagramu Facebook uvedl, že v rámci své zpřísněné politiky odstranil na facebooku a instagramu osm dalších účtů.

Kennedyho facebooková stránka byla dnes ale stále aktivní. Sleduje ji 300.000 lidí a zůstávají na ní kontroverzní tvrzení o vakcínách. Facebook zatím Kennedyho stránku zavírat nehodlá.

Kennedy má problémy i v rodině, protože jeho názory nesdílí bratr, sestra ani neteř, kteří ho kritizují za šíření nebezpečných dezinformací. "Mám strýce Bobbyho ráda, obdivuji ho za mnohé, co udělal, zejména za jeho dlouholetý boj za čistější životní prostředí. Pokud se ale týká vakcín, nemá pravdu," napsala v The New York Times Kennedyho neteř Kerry Kennedyová Meltzerová, která je lékařka a pracuje v newyorské presbyteriánské nemocnici.