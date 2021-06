Inženýr upozornil na problémy zřícené budovy u Miami už v roce 2018

— Autor: EuroZprávy.cz / ČTK

Skoro tři roky před čtvrtečním tragickým zhroucením části vícepodlažního domu nedaleko Miami jistý inženýr varoval, že betonové desky v okolí bazénu vykazují známky značného konstrukčního poškození a že v podzemní garáži zaznamenal praskliny a drolení zdí. Napsal to dnes zpravodajský web The New York Times (NYT).