V úterý se totiž na twitteru objevila fotografie, jak Trumpová drží plechovku fazolí od této firmy. Text k tomu hlásí Je to Goya, tak to musí být dobré. Trumpová svým postojem reagovala na výzvy k bojkotu firmy, jejíž ředitel je prezidentovým příznivcem.

Trumpová později svůj tweet ještě doplnila španělskou verzí textu. Goya Foods je americká firma, která dodává potraviny z latinskoamerických zemí. Její ředitel Robert Unanue se minulý týden objevil vedle Trumpa v Bílém domě, kam přijel podepsat dekret o sestavení poradního panelu, jehož úkolem bude podnítit blaho hispánské komunity.

"Nám všem bylo opravdu požehnáno, když máme vůdce, jako je prezident Donald Trump," řekl Unanue. Na twitteru pak pod hesly #Goyaway a #BoycottGoya začala kampaň vyzývající k bojkotu firmy.

Even Real Dolls need to eat. #BoycottGoya pic.twitter.com/oUITowz9IC