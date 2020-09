Jak budou vypadat americké prezidentské volby? Známý politolog naznačil scénář

Podezřelý, ale logický jev

Současný prezident USA Donald Trump může na konci volebního dne výrazně vítězit ve většině amerických států, včetně těch politicky nevyhraněných, které rozhodnou o výsledku hlasování, naznačuje Zakaria. Dodává, že v průběhu následujících dnu budou ale spočítány korespondenční hlasy a výsledek se posune ve prospěch Trumpova vyzyvatele Joe Bidena.

"Bude ale Trump takový výsledek akceptovat? Budou jej akceptovat Spojené státy?" táže se politolog a vysvětluje, proč je nastíněná situace velmi pravděpodobná: mnoho průzkumů ukazuje, že právě politická orientace bude rozhodovat o tom, kdo bude v důsledku koronavirové pandemie hlasovat osobně a kdo upřednostní korespondenční volbu.

Jeden z průzkumů odhalil, že osobně se chystá volit 87 % Trumpových příznivců, ale jen 47 % sympatizantů Joe Bidena, upozorňuje Zakaria. Odkazuje též na průzkum Demokratické strany, podle kterého až 69 % Bidenových voličů hodlá hlasovat korespondenčně, což ale platí jen o 19 % voličů současného prezidenta.

Analytická společnost Hawkfish počítá s několika scénáři na základě minulých hlasování, předvídá však, že pokud se během volebního dne podaří sečíst jen 15 % korespondenčních hlasů, první výsledky přisoudí Trumpovi 408 volitelů, zatímco Bidenovi jen 130, uvádí autor komentáře. Dodává, že již po čtyřech dnech a sečtení 75 % korespondenčních hlasů se poměr otočí a Biden bude disponovat 334 voliteli, oproti 204 volitelům pro Trumpa.

"Nemusíte věřit modelům, abyste pochopili, že jde o pravděpodobný scénář," pokračuje Zakaria. Připomíná, že i v posledních volbách do amerického Kongresu původní výsledky přinášely velké zklamání Demokratické straně, když se zdálo, že získala mnohem méně mandátů, než jí přisuzovaly průzkumy, podobně jako v roce 2016.

To se ale změnilo po započtení korespondenčních hlasů, upozorňuje politolog. Poukazuje, že tehdejší předseda dolní komory Kongresu, republikán Paul Ryan, se podivoval nad výsledku ze státu Kalifornie, kde dle prvotních odhadů republikáni zaostali za demokraty pouze o 26 křesel, ale v konečném součtu nezískali prakticky žádný mandát.

Zakaria souhlasí se závěry politologů Edwarda Foleyho a Charlese Stewarta, že šlo o zcela logický projev tzv. modrého posunu, ale přiznává, že takový zvrat se může snadno jevit jako podezřelý.

Po těchto posledních volbách v roce 2018 Trump prohlásil, že probíhá spiknutí, upozorňuje autor komentáře. Zmiňuje, že v momentě, kdy demokraté začali stahovat republikánský náskok v klíčových kláních na Floridě, prezident na Twitteru napsal, že se "zčistajasna" objevilo mnoho nových korespondenčních hlasů, zatímco jiné chybí, případně byly zfalšovány, čímž zpochybnil férovost korespondenčního hlasování a volal po uznání výsledků zveřejněných v den voleb.

Osud v rukou jednoho muže

"Představme si, co Trump pravděpodobně učiní v listopadu, když bude na hraně jeho vlastní osud," píše politolog. Ztotožňuje se s predikcí analytika Dana Baera, který nastínil možnost těsného výsledku ve státech Arizona a Florida ovládaných republikány, kteří mohou tvrdit, že volby provázely nesrovnalosti a změnit legislativu tak, aby vláda státu mohla sama - bez ohledu na výsledky voleb - jmenovat volitele do sboru, který volí amerického prezidenta.

Ve státech, jako je Wisconsin, kde vládnou společně demokrati s republikány, může nastat sled následujících událostí, odkazuje Zakaria na Baerovu predikci: Republikáni se mohou pokusit změnit způsob nominace volitelů a jmenovat Trumpovy příznivce. Demokratický guvernér by ale na základě výsledků voleb potvrzených volební komisí vyslal do sboru volitelů osoby hodlající hlasovat pro Bidena. Trump by pak na sociálních sítích mohl zmobilizovat do ulic své příznivce pod tvrzením, že demokratický guvernér chce Spojené státy připravit o jejich prezidenta.

Komentář v originálním znění si můžete přečíst zde.

Autor komentáře si pokládá otázku, zda existuje cesta z této "noční můry". Soudí, že jsou dvě mocné síly, které mohou zajistit, že koronavirem zkoušené Spojené státy nakonec neskončí jako příklad dysfunkční demokracie. Za první označuje média, která by měla opustit tvrzení, že zemi čeká volební den, a připravovat veřejnost na volební měsíc.

"Ve skutečnosti (jednotlivé) státy nikdy nepotvrzovaly vítěze v den voleb," vyzdvihuje Zakaria. Podotýká, že zpravodajská média tak činí na základě statistických projekcí, ale nyní je čas začít veřejnost připravovat na to, že si musí počkat na sečtení hlasů.

Druhou a rozhodující silou bude podle politologa předseda nejvyššího soudu John Roberts, protože výše naznačené scénáře by nepochybně u tohoto soudu skončily. Za normálních okolností by se tak nestalo, protože americká ústava naprosto jasně říká, že za nominaci volitelů do sboru, který volí prezidenta, odpovídají výhradně jednotlivé státy, upozorňuje Zakaria. Podotýká, že toto pravidlo ale porušil nejvyšší soud v roce 2000 při klání George W. Bush vs. Al Gore.

Díky tomu by se zpochybněné volby rychle ocitly před nejvyšším soudem, kde bude hrát klíčovou roli Roberts, ať už jako předseda, tak jako rozhodující hlas, očekává autor komentáře. Domnívá se, že vše může skončit tak, že jeden muž, John Roberts, bude mít šanci zabránit hrozící katastrofě a zachránit americkou demokracii.