Jak je to s policejní brutalitou v USA? CNN přinesla zajímavá data

Statistika webu televize CNN se zaměřila na státy, které jsou na stejné úrovni ekonomiky, demokracie a svobody. V případě USA se jasně ukazuje, že černoši jsou nepřiměřeně zatýkáni nebo stříleni. Jen ve vazbě v USA zemřelo dvakrát více lidí než v Austrálii a šestkrát více než ve Velké Británii.

Přesné údaje o úmrtích při zatýkání nejsou k dispozici, protože neexistuje žádná databáze, která by obsahovala tyto údaje, proto je statistika založena na odhadech, ale podle CNN vykresluje jasný obrázek. Bývalý ředitel FBI James Comey na tento fakt upozorňoval již v roce 2015. „Nemůžeme vést informovanou diskusi, protože data neexistují. Můžu vám říct, kolik lidí šlo minulý víkend do kina, ale kolik lidí bylo minulý měsíc zastřeleno policií ve Spojených státech vám říct nemůžu,“ řekl Comey před soudním výborem.

Podle statistiky Bureau of Justice (BJS) došlo od června 2015 do března 2016 ke 4 úmrtím zastřelením za den, celkem tedy za toto období zemřelo 1348 lidí po zásahu policie. BJS ale uvádí, že tato statistika neposkytuje úplný obrázek, protože do výzkumu nemohla být zahrnuta úmrtí v jurisdikci federálních orgánů. Ve srovnání s Austrálií ve stejném časovém rozmezí došlo během zatýkání k 21 úmrtím a ve Velké Británii jen k 13, i když podle ministerstva vnitra číslo nezahrnuje každou smrt spojenou s policejním zásahem.

„Ospravedlnitelné zabití“ v roce 2018 zaznamenala FBI u 407 lidí, kteří byli zastřeleni policistou, ale číslo je často zpochybňováno skupinami pro lidská práva a zpravodajskými organizacemi. Například deník Washington Post v roce 2019 uvedl, že bylo policisty zabito 1004 lidí. V Austrálii bylo v roce 2018 zastřeleno 8 lidí a ve Velké Británii to byly tři osoby.

Statistiky ukazují, že afroameričané jsou i častěji vystaveni policejnímu násilí, a to téměř čtyřikrát víc než běloši. Vyplývá to z údajů o incidentech z roku 2016, kdy ze 100 tisíc lidí bylo násilí vystaveno 273 afroameričanů a jen 76 bělochů.

Londýnská iniciativa World Prison Brief, která počítá vězně po celém světě uvádí, že USA má největší míru uvěznění na hlavu. V 33 % se jedná o afroameričany, zatímco ve Velké Británii tvoří černoši 12 % lidí za mřížemi, v Kanadě pak jen 9 %.