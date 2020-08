Jak se žije na nejteplejším místě na Zemi? Najdete ho v USA

Minulý týden byla zaznamenána nejvyšší teplota v oblasti plné kaňonů a písečných dun, která se nachází na hranici s Nevadou. Teplotu 54,4 stupňů Celsia stále ověřuje americká Světová meteorologická služba (WMO), ale zaměstnankyně parku tvrdí, že nepotřebuje odborníky, aby jí řekli, jestli byla teplota opravdu tak vysoká.

Brandi Stewartová žije v národním parku Death Valley už pět let a také zde pracuje. „Je tu takové horko, že mi chvíli trvalo, než jsem si zvykla. Necítíte ani pot na kůži a není viditelný ani na šatech, protože se rychle vypařuje,“ řekla Stewartová pro BBC. Dodala, že když vylezete ven z klimatizované místnosti, je to jako kdyby vám do obličeje mířilo několik fénů na vlasy.

Klimatizace může představovat problém. Lidé se snaží udržovat své domovy v optimální teplotě, ale když teplota překročí určitou hranici, ani klimatizace nepomůže. Podle Stewartové si lidé po čase zvyknou a když teplota klesne pod 26 stupňů Celsia, místním obyvatelům se zdá, že je chladno.

Původní obyvatel Minnesoty Jason Heser se v roce 2019 přistěhoval na nejteplejší místo v Severní Americe a pracuje zde na místním golfovém hřišti. „V Iráku jsem byl dvakrát. Když jsem to zvládl tam, zvládnu i Údolí smrti,“ míní Heser. Jeho pracovní doba je od pěti ráno do jedné odpoledne, ale pokud je teplota vyšší, začíná již ve čtyři ráno. „V 4:00 je stále teplota mezi 37,7 – 40 stupni Celsia,“ vysvětlil Heser. Potřebnou vodu na údržbu golfového hřiště získává z podzemních pramenů a hřiště je zavlažováno každý den.

Dne 10. července 1913 zde byla naměřena nejvyšší teplota na světě 56,7 stupňů Celsia, ale podle odborníků tento údaj není správný. Podle historika Christophera Burta byla teplota naměřená v roce 1913 podezřelá, a to proto, že na okolních meteorologických stanicích byly uváděny teploty o pár stupňů nižší. Za spolehlivě naměřený je považován údaj detekovaný minulý týden v neděli, i když WMO teplotu stále ověřuje.

„Lidé se mě stále ptají, jaké to je tady žít. Nejlepší způsob, jak to popsat je ten, že když něco pečete v troubě a chcete to zkontrolovat, otevřete dvířka a z trouby se vyvalí horký vzduch. Přesně takhle tady vypadá život,“ popsal Heser, který chce v Údolí smrti už zůstat.