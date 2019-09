Jak zastavit střelce? Školy se mění v nedobytné bunkry, útočníci budou bez šance

Ve snaze ochránit studenty Amerika renovuje školy. Jednou ze součástí plánu jsou například zakřivené chodby, aby se snížila přímá viditelnost střelce. Normou pro vybavení škol se pomalu stanou i speciální místa, která ochrání až třicet studentů. Bude se jednat o takzvané "křídlové stěny", za které se mohou studenti v případě ohrožení schovat.

Nutno zmínit, že designově by měly být prvky v souladu s prostředím. "Na první pohled by tedy nemělo být viditelné, že se jedná o bezpečnostní opatření," uvádí Bob Szymoniak, vedoucí rady fruitportské školy, ve které renovace probíhá. Celkový dojem má ve studentech evokovat pocit vřelého prostředí a ne je vyděsit.

Studenti uvádějí, že se na změnu vlastně těší. "Konečně se budu moci soustředit na výuku a nebudu muset přemýšlet v jednom kuse nad tím, co by se dělo, kdyby do třídy vstoupil střelec a začal mě ohrožovat," říká jedna ze studentek školy ve Fruitportu.

Součástí propracovaných opatření by měl být i zamykací systém, kterým za pomoci pouhého zmáčknutí tlačítka bude možné zamknout jakékoliv dveře. To má zabezpečit prevenci případného úniku pachatele před policií, nebo útočníkovi zcela zabránit, aby mohl do některých místností vejít.

Podobný systém už využívá také základní škola Sandy Hook v Connecticutu, která se stala obětí útoku v roce 2012, při kterém zemřelo 26 lidí většinou ve věku šesti až sedmi let. Tato instituce již disponuje i neprůstřelnými skly, které budou vyplňovat okenní rámy i ve fruitportské škole v Michiganu.

Další plánovanou změnou je výměna vysokých skříněk, které lemují chodby většiny amerických škol. Budou přesunuty na jedno speciální místo a v rámci toho, aby měli dozorci lepší přehled o dění kolem skříněk, budou vyměněny za malé.

Celá akce reaguje na stále narůstající počet střelných útoků napříč USA. V rámci opatření je zaveden i speciální výcvik pedagogů v rozsahu 144hodin, po jehož absolvování je možné, aby u sebe učitelé nosili zbraň. Podle Donalda Trumpa ozbrojený učitel může nejlépe děti ochránit před nebezpečím. Informoval o tom server news.com.au.