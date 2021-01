Jaká je budoucnost americké politiky? Politolog rozebral dopady Trumpovy vlády

Zlomový bod pro Republikány

Trump podle politologa jednal tak, jak avizoval - zpochybnil volební výsledky, odmítal slíbit poklidné předání moci, podporoval extremismus a dokonce i násilí. Po útoku na americký Kongres však pouze deset republikánských kongresmanů hlasovalo pro zahájení Trumpova impeachmentu, poukazuje autor komentáře.

Zakaria upozorňuje, že jen pár hodin po vpádu na Kapitol většina republikánských kongresmanů, včetně předsedy jejich klubu Kevina McCarthyho, hlasovala v souladu s požadavky davu, především v otázce anulování legitimních voleb, a tudíž svržení legitimní vlády.

"Odradí tato otrocká loajalita vůči drahému vůdci některé republikány? Může to být tak, že Trump nakonec dotlačil stranu ke zlomovému bodu?" táže se politolog. Zdůrazňuje, že navzdory přesvědčení mnoha lidí o nesmrtelnosti politických stran, tyto strany mohou zaniknout a také zanikají, což platí i pro Spojené státy.

První politickou stranou v USA byla svým způsobem Federalistická strana vedená Alexanderem Hamiltonem a Johnem Adamsem, která se však přiklonila k autoritářství a ztratila ideologickou konsistenci a integritu, nastiňuje Zakaria. Dodává, že definitivně zanikla po svém odporu vůči britsko-americké válce z roku 1812, který byl považován za velezradu.

Lepší historické paralely se současností ale poskytuje kolaps Strany Whigů, která byla založena jako opozice prezidenta Andrewa Jacksona a zahrnovala otrokářskou i protiotrokářskou frakci, konstatuje autor komentáře. Vysvětluje, že v roce 1848 se strana pokusila toto rozdělení překonat nominací známého generála Zachary Taylora, otrokáře bez politické historie, což ale většina jejího establishmentu nakonec odmítla.

Taylor měl sice velkou šanci vyhrát prezidentské volby, ale jeho nominace vedla protiotrokářskou frakci k odchodu, přičemž tento rozkol nakonec pomohl vzniku Republikánské strany a do konce 50. let 19. století se Strana Whigů propadla do zapomnění, uvádí Zakaria. Pokládá otázku, zda může jít o paralelu se stávajícím dění ve Spojených státech.

Bezprecedentní trend

"Moderní Republikánská strana dlouho zahrnovala mnoho frakcí, jejichž soužití nebylo bezproblémové - libertariány, evangelíky, obhájce pravomocí jednotlivých států a - buďme upřímní - rasisty," pokračuje politolog. Podotýká, že straně se dlouhá desetiletí dařilo toto rozdělení překlenovat, ale v posledních letech ji do krize ženou dva faktory.

Prvním je skutečnost, že válka v Iráku a globální finanční krize zlomily republikánskému establishmentu páteř, což otevřelo cestu Trumpovi, který se neobracel na zdiskreditované stranické elity, ale na republikánské voliče za pomoci neotesané kulturní a rasové rétoriky, míní Zakaria. Za druhý faktor označuje rostoucí vědomí stranických lídrů, že republikáni nejsou většinovou stranou - v posledních osmi prezidentských volbách získal republikánský kandidát jen jednou většinu hlasů, a to ještě v roce 2004 v době dozvuků teroristických útoků z 11. září a na začátku irácké války.

Komentář v originálním znění si můžete přečíst zde.

Tento trend je v amerických dějinách bezprecedentní, ale díky volebnímu systému, senátu a překreslování volebních obvodů jsou republikáni nadále schopni držet moc i bez zisku většiny, vysvětluje politolog. Upozorňuje, že v důsledku je strana méně vnímavá vůči požadavkům této většiny, elitám a médiím hlavního proudu. "Našla cestu jak prosperovat díky péči o svůj menší ekosystém, vytváření vlastních faktů, teorií a hrdinů," dodává Zakaria s tím, že tento ekosystém se nyní rozpadá.

Televize Fox News, která je klíčová pro schopnost strany indoktrinovat své voliče mýty, polopravdami a nepravdami, ztrácí postavení na trhu, jelikož noví hráči - především Newsmax a One America News - jsou ochotní zajít ve světě fantasií mnohem dále než Fox News, konstatuje politolog. Za ještě důležitější ale považuje to, že voličské jádro republikánů se postupně, ale podstatně zmenšuje.

Částečně jde o dlouhodobý demografický trend, částečně je na vině Trump, deklaruje autor komentáře. Odkazuje na průzkumy veřejného mínění, dosluhujícího prezidenta nyní nepodporuje ani 40 % voličů a zhruba polovina politicky nevyhraněných Američanů je pro jeho sesazení z úřadu. Republikáni v politicky nevyhraněných oblastech se tak ocitají v neřešitelné situaci - bez přihlášení se k Trumpovi nezískají stranickou nominaci, ale pokud se k němu přihlásí, nedokážou zvítězit ve volbách, naznačuje Zakaria.

"Pokud tyto trendy přetrvají - a je to velké pokud v zemi, kde stranická loajalita zůstává velmi silná - můžeme být svědky nebezpečné dynamiky," pokračuje politolog. Nastiňuje, že někteří republikáni, jak elity, tak běžní voliči, mohou stranu opustit, jelikož nebudou ochotní upsat se Trumpovu klanovému kultu, čímž se Trumpova Republikánská strana stane ve většině oblastí Spojených států menšinovou a budou ji ovládat lidé odmítající americkou demokracii a hltají konspirační teorie.

Naštvaní svou slabostí budou tito republikáni stále ochotnější podpořit extrémní, ba dokonce násilné prostředky k prosazení svých cílů, obává se Zakaria. Nastiňuje, že budoucí republikáni v Kongresu tak mohou být velmi podobní davu, který minulý týden na Kongres zaútočil.