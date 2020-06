Jaká je role Ruska v nepokojích v USA? Profesor dospěl k překvapivým závěrům

Automatizované stereotypy

Američtí novináři se zjevně zabývají tím, jakou roli hraje Rusko při podněcování aktuálních násilností a jak si Rusové užívají pohled na hořící Ameriku, uvádí profesor. Považuje to však za smutný doklad existence automatizovaných stereotypů.

"Pochopitelně, můžete naprosto počítat s tím, že Moskva toto použije, až bude Amerika příště chtít poučovat Rusko o lidských právech a zneužívání policie a jsem si jistý, že existují příklady toxické propagandy na obou stranách (sporu), které vyzdvihují na Rusko napojené či s ním sympatizující kanály," píše Galeotti. Zároveň nevidí žádný důkaz o ničem závažnějším.

Tvrzení, že americkým policistům vymyla mozky ruská vojenská rozvědka a přiměla je k násilí a zneužívání pravomocí, ovšem odborník označuje za téměř bláznivé nesmysly, které spíše vypovídají o současné zoufalé snaze nalézt vnější síly, na které lze svalit vinu za dění ve Spojených státech.

Profesora naopak zaráží, že ruská média jsou ohledně dění v USA relativně zdrženlivá a drží se faktů, přičemž větší pozornosti se dostává například i letu vesmírné lodi Crew Dragon soukromé společnosti SpaceX.

Vládní deník Rossijskaja Gazeta přinesl titulek "Trump se během nepokojů ve Washingtonu ukryl v bunkru", a také další deník blízký ruské vládě, Izvěstija, který má ve zvyku často poštvávat, otiskl poměrně věcný článek pod titulkem "Více než 4 tisíce zatčených během nepokojů ve Spojených státech", nastiňuje expert.

Bulvární list Komsomolskaja Pravda přinesl jiný, osobnější pohled v rozhovoru s Ninou, Ruskou žijící v Minneapolisu, kde stávající nepokoje vypukly, poukazuje Galeotti. Konstatuje, že v článku se píše, že město se Nině nikdy nejevilo jako nebezpečné a problematické či příliš zasažené koronavirem, a přestože dívka popisuje aktuální situaci jako "pogromy", tento značně emotivní výraz se ale neliší od toho, o čem mluví jiní očití svědci, ani není zřetelně zaujatý.

"Nevím, jak reagovat. Na jednu stranu je na vině policie. Na druhé straně nepodporuju tyto nepokoje," cituje profesor z článku.

Primitivní úvahy

Noviny Moskevskj Komsomolec se obrátily se žádostí o expertní komentář na Valerije Gurbuzova, ředitele Ústavu pro Spojené státy a Kanadu, který otiskly s tázavým titulkem "Kdo může ukončit nepokoje v USA?", poukazuje Galeotti. Překvapila ho opět vyváženost článku, který mimo jiné uvádí, že americký prezident Donald Trump má pověst rasisty a zřejmě se pokusí událostí využít ve svůj prospěch, ale za aktuální situaci nenese jasnou zodpovědnost.

"To, co se děje dnes, se dělo i dříve a jsem přesvědčen, že se to bude během tohoto století čas od času opakovat a že nejhlubší důvody stále spočívají ve skutečnosti, že problémy černošského obyvatelstva v Americe nabyly do značné míry vyřešeny," cituje expert z Gurbuzovova článku. Nevidí nic, v čem by nesouhlasil.

Komentář v originálním znění si můžete přečíst zde.

Gurbuzov také na otázku, co říká tvrzení, že v amerických událostech má prsty Rusko, korektně odpověděl, že takové úvahy jsou velmi primitivní, ale jde o požadavek doby, upozorňuje profesor. Zmiňuje Gurbuzovova slova, že důkazy o údajných ruských zásazích jsou zjevně povrchní a jde projev o dočasné mánie, který není příliš překvapivý.

Ekonomický list Vedomosti se situaci ve Spojených státech výrazněji nevěnuje, zatímco podobně orientovaný Kommersant naznačuje, že "Amerika začíná být z nepokojů unavená", uvádí odborník. Dodává, že to sotva zní jako škodolibá radost.

"Mohl bych pokračovat a jsem si jistý, že tón bude zcela odlišný v některých televizních programech - ačkoliv ty jsou často spíše zábavné a pouze naaranžované jako zpravodajské analýzy," píše profesor. Z toho vyvozuje dvě zjištění: Zaprvé, ruská média nemají škodolibou radost z dění ve Spojených státech, a zadruhé, ruská média se o toto dění příliš nezajímají.