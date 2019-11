Jako Nikulin. V USA odsoudili ruského hackera, kterého vydalo Španělsko

— Autor: EuroZprávy.cz / ČTK

Americký federální soud poslal na čtyři roky do vězení ruského programátora Stanislava Lisova. Oznámila to dnes agentura TASS, podle níž se Lisov už dříve přiznal k účasti na hackerském spiknutí s cílem okrást americké finanční instituce o miliony dolarů. Vzhledem k době strávené ve vazbě by měl za čtyři nebo pět měsíců vyjít na svobodu, kde jej bude čekat okamžitá deportace do Ruska.