Trumpova diktátorství podobná vláda útočí na hodnoty, jež jsou pro Ameriku drahé, napsal cenami ověnčený filmař v příspěvku zveřejněném na webu televize NBC News.

"Čelíme krizi, o níž jsem si nikdy nemyslel, že ji v životě někdy poznám: diktátorství podobnému útoku prezidenta Donalda Trumpa na všechno, za čím tato země stojí," uvedl Robert Redford. Tento "jediný muž" podle něj ohrozil hodnoty, jakými jsou svoboda tisku, svoboda slova, úcta k pravdě a vláda práva.

President Trump's dictator-like administration is attacking the values America holds dear



This monarchy in disguise has been so exhausting and chaotic, it’s not in the least bit surprising so many citizens are disillusioned.https://t.co/v2MhgTcMZQ