"Je to výsledek jedovaté politiky dezinformací." Obama, Clinton i Bush viní Trumpa z násilí ve Washingtonu

"Jsem zděšený tím, jak si někteří političtí lídři od voleb počínají lehkomyslně," uvedl Bush. Ačkoliv ve vyjádření nikoho nejmenoval, podle stanice CNN tím i on jasně naráží na současnou hlavu státu Donalda Trumpa a některé spolustraníky z Republikánské strany. Ti od listopadových voleb, ve kterých zvítězil kandidát demokratů Joe Biden, opakovaně výsledky hlasování napadají s nepodloženými tvrzeními, že jde podvod.

"Je to odporný a srdcervoucí pohled," uvedl Bush. "Volební výsledky se takto zpochybňují v banánových republikách - ne v naší demokratické republice," dodal s tím, že násilí v Kapitole rozpoutali "lidé, jejichž vášně rozdmýchaly lži a falešné naděje".

V Kapitole ve středu zasedly obě komory amerického Kongresu, aby zde projednaly potvrzení výsledku prezidentských voleb. Schůze byla přerušena poté, co Trumpovi příznivci přemohli policisty a ochrannou službu a dostali se do budovy. Při následných potyčkách bylo několik lidí zraněno a jedna žena zemřela.

"Historie si bude oprávněně pamatovat dnešní násilí v Kapitolu, podnícené současným prezidentem, který pokračuje v nepodloženém lhaní o výsledku zákonných voleb, jako chvíli plnou neúcty a ostudy," uvedl ve středu Obama, podle kterého však násilné vyústění situace není žádným překvapením. "Už dva měsíce se politická strana a přidružené mediální ekosystémy zdráhaly říct svým následovníkům pravdu - že tyhle volby nebyly nijak zvlášť těsné a že zvolený prezident Joe Biden 20. ledna nastoupí do úřadu," dodal Obama.

Today we faced an unprecedented assault on our Capitol, our Constitution, and our country.



The assault was fueled by more than four years of poison politics spreading deliberate misinformation, sowing distrust in our system, and pitting Americans against one another.