Protesty Black Lives Matter: Proti davu v Seattlu zasáhla policie, v Austinu se střílelo

Při protestech v Seattlu někteří demonstranti rozbíjeli okna a podpálili budoucí nápravně výchovný ústav pro mladistvé. Policie nasadila slzný plyn a zábleskové granáty, aby dav rozehnala. Tři muži zákona byli raněni, jeden z nich musel být hospitalizován, a 25 demonstrantů bylo zatčeno.

V Austinu se na pochod vydalo asi 100 protestujících. Zdejší protesty narušila střelba, při které přišla o život jedna osoba, informuje Reuters. Podle záběrů zveřejněných na facebooku při pochodu zaznělo několik výstřelů. Místní policie a zdravotnická služba pak na twitteru uvedla, že při střelbě byla jedna osoba zabita, nikdo další nebyl zraněn. Podle prvních zpráv pachatel zastřelil osobu ve svém autě. Podezřelý byl zadržen, uvedla policie. Žádné další informace neposkytla s tím, že vyšetřování je na počátku.

BREAKING: There was a shooting in downtown Austin at the protest tonight. Someone opened fire on all of the #BlackLivesMatter protesters.



I’m so numb right now, at least 10 of my friends are protesting and NONE of them have responded to my texts yet. pic.twitter.com/pXfwFA971A