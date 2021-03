Jednu dávku vakcíny dostala už asi třetina dospělých v USA

I přes povzbudivá čísla o vakcinační kampani šéfka Střediska pro kontrolu a prevenci nemocí (CDC) Rochelle Walenskyová znovu vyjádřila obavy ohledně směřování epidemie v USA.

Podle agentury AP v těchto dnech statistiky o situaci ve Spojených státech vytvářejí čím dál optimističtější obrázek. Průměrný počet nových úmrtí spojovaných s covidem-19 po maximech nad 3000 spadl k hranici 1000 mrtvých denně, bilance hospitalizací je nejníže od začátku října a americké státy za narůstajícího tempa očkování otvírají registraci pro mladší a mladší obyvatele.

K úterku CDC evidovalo bezmála 84 milionů lidí, kteří dostali alespoň jednu dávku vakcíny proti covidu-19. Z toho 45,5 milionu už absolvovalo obě předepsaná očkování, případně injekci vakcíny od firmy Johnson & Johnson, u níž stačí jedna dávka. V zemi s 330 miliony obyvatel se v posledních dnech podává průměrně 2,5 milionu dávek denně.

"Celkem dostalo 84 milionů lidí, asi každý třetí dospělý, nejméně jednu dávku vakcíny a více než 45 milionů lidí je plně naočkovaných. Z těch ve věku 65 let a vyšším 70 procent dostalo alespoň jednu dávku a 43 procent bylo plně naočkováno," oznámil dnes expertní tým Bílého domu.

Pokud by imunizace pokračovala současným tempem, mohla by být v první polovině května alespoň částečně naočkovaná polovina obyvatelstva USA, uvádí deník The New York Times. Přinejmenším v nejbližších dnech se dá očekávat, že tempo nezpomalí, neboť poradci Bílého domu oznámili, že tento týden federální vláda přidělí státům celkem 27 milionů dávek vakcín.

Nejdál jsou zatím v očkovací kampani Aljaška a Nové Mexiko, kde už plně naočkovali pětinu obyvatel. V Georgii, Texasu a Utahu byla k úterku plně naočkovaná zhruba desetina. Aljaška, Mississippi a Západní Virginie už berou jako způsobilé k očkování všechny dospělé a podle dosavadních prohlášení se k nim do začátku května připojí většina zbylých států.

Přední zdravotničtí činitelé ale ani za této situace nemají hrozbu koronavirové epidemie za zažehnanou. Poukazují na šíření znepokojivých mutací a na stagnující přírůstky u statistiky nákaz, jejichž sedmidenní průměr se už déle než týden drží okolo 55.000 na den.

"Když jste na takové úrovni, nemyslím si, že můžete vyhlásit vítězství a říct, že jste z toho venku," uvedl dnes poradce prezidenta Joea Bidena a přední epidemiolog Anthony Fauci.

Podobně věc vidí i šéfka CDC, která v pondělí vyzývala k opatřením na odvrácení nového rozmachu nákazy. "Nadále mě znepokojují nejnovější data a zjevná stagnace, kterou pozorujeme v trajektorii pandemie," citovala z jejího dnešního vystoupení televize CNN. "V posledních několika týdnech jsme učinili mimořádné pokroky a když se teď hned rozhodneme investovat do prevence, nakonec z pandemie vyjdeme rychleji a s menšími ztrátami na životech," pokračovala Walenskyová.

Covidu-19 je v USA připisováno na 544.000 úmrtí, potvrzených případů nákazy koronavirem je už podle agentury Reuters v zemi více než 30 milionů.