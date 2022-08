Jill Bidenová má pozitivní test na koronavirus

Jednasedmdesátiletá Bidenová má podle agentury Reuters "mírné příznaky" covidu-19, které se projevily v pondělí. Léčit se bude přípravkem paxlovid a nejméně pět dní stráví v izolaci v domě, kde byl pár na dovolené.

V pondělí měl pozitivní test i americký ministr obrany Lloyd Austin.

Ve Spojených státech s asi 330 miliony obyvateli za poslední den přibylo 99.832 nových případů koronaviru. Na svém webu to uvádí list The New York Times. Oproti uplynulým dvěma týdnům je to úbytek o 18 procent. Nejvíce zasaženým územím USA v přepočtu na 100.000 obyvatel je Kentucky a zámořské Portoriko.

Aktuální epidemická vlna se začala zvedat v dubnu. Situace v létě ale byla méně dramatická, přestože už americké úřady nezavedly prakticky žádná protiepidemická nařízení. Kompletní očkování proti covidu-19 má necelých 70 procent Američanů.