Joe Biden hodlá bojovat s rasovými nerovnostmi, důležité oznámení chystá Obama

Tím se znovu ostře vymezil vůči současnému prezidentovi Donaldu Trumpovi, píše agentura AP. Plán, který Biden předestřel, předpokládá podporu malým podnikatelům z řad Afroameričanů i dostupnější bydlení.

Bidenův plán má podle serveru medium.com pomoci překlenout rasové nerovnosti a počítá například s vyčleněním 30 miliard amerických dolarů (asi 673 miliard korun) na podporu malých podnikatelů barevné pleti. Kandidát na prezidenta se chce také zaměřit na řešení "krize dostupného bydlení", která podle něj výrazně dopadá na příslušníky menšin.

Bývalý viceprezident Baracka Obamy dnes také reportérům sdělil, že v prvním srpnovém týdnu oznámí, kdo se spolu s ním zúčastní volebního klání v roli uchazeče o viceprezidentský post. Politik již dříve uvedl, že do druhého nejvyššího úřadu v zemi s ním bude kandidovat žena.

I sat down with @JoeBiden to talk about the most pressing issues of our time. He's exactly the leader we need right now––with the vision, the plans, and character to move America forward.



Let's get to work: https://t.co/AsR0wFSWRC https://t.co/YCjqCCCtcx