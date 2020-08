Joe Biden odsoudil násilí v Portlandu, Trump podle něj přispívá k násilí

Někteří demokratičtí politici se vyslovili proti tomu, aby Trump uskutečnil chystanou cestu do města Kenosha, které je také dějištěm protestů kvůli vážnému zranění zatýkaného černocha Jacoba Blakea policejní střelbou do zad.

Biden v neděli z Detroitu označil protesty v Portlandu za nepřijatelné a vyzval Trumpa, aby přestal násilí lehkovážně povzbuzovat. "Odsuzuji násilí jakéhokoli druhu páchané kýmkoli, ať už na levici, nebo na pravici. A vyzývám Donalda Trumpa, aby činil totéž," řekl Biden. Spojené státy se podle něj nesmí stát zemí, která je ve válce sama se sebou.

The deadly violence we saw overnight in Portland is unacceptable. Shooting in the streets of a great American city is unacceptable.



I condemn violence of every kind by anyone, whether on the left or the right. And I challenge Donald Trump to do the same. https://t.co/JRuI7ya2Wv