Joe Biden by zvýšil limity pro přijímání přistěhovalců, posílil by financování azylových soudů a zastavil by oddělování dětí od rodičů, kteří se do USA snaží proniknout nelegálně.

Vyčlenil by čtyři miliardy dolarů na pomoc středoamerickým státům Salvadoru, Guatemale a Hondurasu, z nichž je migrace do USA nejsilnější.

We must take urgent action to end Donald Trump’s draconian immigration policies. In my first 100 days, we will:



- End his inhumane asylum policies

- End wasteful efforts to build a wall

- Reverse “Muslim bans”

- Reverse his “public charge” rule

- Protect Dreamers & TPS holders