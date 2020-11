Joe Biden sestavuje vládu. Ministrem zahraničí USA má být Antony Blinken

Bidenův výběr je podle agentury Reuters patrně odrazem jeho předvolebního slibu, že se bude spoléhat na názory expertů a že hodlá obnovit pozici USA jako lídra na globální scéně. Stávající republikánský prezident Donald Trump, který stále odmítá uznat svou volební porážku, naopak mnohdy zkušeným diplomatům nedůvěřoval a zastával politiku "Amerika na prvním místě", což zatížilo vztahy USA s tradičními spojenci.

Oznámení prvních členů Bidenova budoucího kabinetu je připravováno na úterý. Uvedl to v neděli budoucí personální šéf Bílého domu Ron Klain. Bidenův tým zprávy o chystaném jmenování Blinkena odmítl komentovat, na žádost o reakci neodpověděl ani Blinken.

Biden během předvolební kampaně kritizoval Trumpovu unilateralistickou zahraniční politiku. Demokrat se zavázal, že bude podporovat spolupráci v rámci NATO a dalších globálních paktů a bude naslouchat expertům, zejména v otázce boje s pandemií covidu-19. Zároveň Biden přislíbil návrat USA k pařížské klimatické dohodě a Světové zdravotnické organizaci (WHO) a možná i k mezinárodní jaderné dohodě s Íránem z roku 2015, od nichž USA za vlády Trumpa odstoupily

Osmapadesátiletý Blinken již v minulosti na ministerstvu zahraničí působil. Podle webu The New York Times (NYT) tam začal pracovat za vlády prezidenta Billa Clintona a za vlády dalšího demokratického prezidenta Baracka Obamy byl náměstkem šéfa diplomacie Johna Kerryho. S Bidenem podle NYT Blinken pracoval skoro 20 let. Byl jeho hlavním poradcem v senátním výboru pro zahraniční vztahy a později, když byl Biden viceprezidentem, byl jeho poradcem pro národní bezpečnost.

Thomasová Greenfieldová pracovala na ministerstvu zahraničí za Obamovy vlády jako zmocněnkyně pro africké záležitosti. Biden se zavázal, že bude mít rozmanitý kabinet, k čemuž by jmenování černošky Thomasové Greenfieldové přispělo, uvedl server Axios. Podle NYT působila Thomasová-Greenfieldová v diplomacii 35 let a vystřídala řadu zahraničních postů.

Třiačtyřicetiletý Sullivan byl Bidenovým poradcem pro národní bezpečnost v době, kdy byl demokrat viceprezidentem. V pozici podle NYT nahradil Blinkena. Rovněž byl poradcem někdejší ministryně zahraniční Hillary Clintonové.

Biden a jeho tým se připravují na inauguraci a převzetí prezidentského úřadu 20. ledna i přes komplikace způsobené skutečností, že prezident Trump stále oficiálně neuznal soupeřovo vítězství ve volbách z 3. listopadu. Republikánský šéf Bílého domu výsledky hlasování v některých státech zpochybňuje a napadá. Už i někteří republikáni ale Trumpa v posledních dnech vyzvali, aby výsledky voleb uznal.