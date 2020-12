Joe Biden varuje: USA stojí před nejtěžší fází pandemie, očkování jde pomalu

"Příštích několik týdnů a měsíců bude velice těžkých, bude to těžká fáze pro naši zemi. Možná nejtěžší v celé pandemii," řekl Biden v projevu ze svého domovského Wilmingtonu ve státě Delaware. "Vím, že se to obtížně poslouchá, ale je to pravda," dodal.

Zároveň slíbil Američanům, že po svém nástupu do úřadu prezidenta 20. ledna využije svých pravomocí, aby urychlil výrobu vakcíny a ochranných pomůcek potřebných k boji proti pandemii covidu-19. Začátkem prosince si Biden veřejně předsevzal, že za prvních 100 dní v úřadu dostane vakcínu ke 100 milionům Američanů.

Současné vládě Biden vyčetl, že je pozadu s plněním plánu imunizace obyvatelstva. Podle Střediska pro kontrolu a prevenci nemocí (CDC) do pondělka dostalo vakcínu přes 2,1 milionu lidí, Trumpova vláda přitom podle televize CNN uváděla jako cíl naočkování 20 milionů lidí do konce roku.

Tímto tempem "potrvá vakcinace amerického obyvatelstva roky, ne měsíce", řekl Biden. "Jak jsem se už dlouho obával a varoval, úsilí o distribuci a aplikaci vakcíny nepostupuje tak, jak by mělo," dodal.

Demokratický politik opět požádal Američany, aby dodržovali opatření proti šíření koronaviru, jako je nošení roušky či udržování bezpečného fyzického odstupu mezi lidmi. Vyzval je také, aby se nechali co nejdříve očkovat. Sám si nechal dát vakcínu již začátkem minulého týdne.

Nákaza koronavirem se za dobu jeho šíření ve Spojených státech potvrdila u téměř 19,5 milionů lidí, což je v absolutním měřítku zdaleka nejvíce na světě. Přes 337.000 lidí s covidem-19 v USA zemřelo, vyplývá ze statistiky Univerzity Johnse Hopkinse (JHU). Zatímco počty hlášených případů i souvisejících úmrtí po začátku vánočních svátků znatelně klesly, nápor na americké nemocnice nepolevuje. V pondělí počet pacientů s covidem-19 v amerických nemocnicích dosáhl nejvyšší hodnoty za dobu pandemie.

Nakažlivější mutace koronaviru se poprvé prokázala také v USA

V americkém státě Colorado se dnes potvrdil případ vysoce nakažlivé mutace koronaviru, jež byla poprvé odhalena ve Spojeném království. Informoval o tom coloradský guvernér Jared Polis. Podle agentury Reuters jde o první prokázaný případ této mutace ve Spojených státech.

"Dnes jsme v Coloradu odhalili první případ varianty covidu-19 B.1.1.7, stejné mutace, jako ta, jež byla objevena ve Spojeném království," uvedl Polis na twitteru.

