Joe Biden zvítězil v primárkách ve státě Washington, volby narušuje epidemie Covid-19

Po téměř týdenním počítání hlasů ve státě Washington, který leží na západním pobřeží USA, je podle agentury AP jasné, že vítězem demokratických primárek se stal Joe Biden. Na stranu bývalého viceprezidenta se tak 10. března postavily státy Washington, Michigan, Missouri, Mississippi a Idaho, jeho protivníka, vermontského senátora Bernieho Sanderse, podpořili hlasující v Severní Dakotě.

Podle agentury AP přitom Bernie Sanders doufal, že by se stát Washington mohl přiklonit na jeho stranu. V roce 2016 zde v demokratických primárkách zvítězil nad Hillary Clintonovou.

Ve státě Washington je 89 delegátů, jejichž hlas je vázaný na výsledek primárek. Jen 31 z nich se ale určuje na základě výsledku celostátního hlasování. Zbylých 58 se rozděluje podle výsledků v jednotlivých obvodech, kterých je deset. Tyto výsledky by nemusely být známy dříve než v závěru příštího týdne.

Dnes se budou demokratické primárky konat v Arizoně, na Floridě a v Illinois. Ve všech třech státech je favoritem Joe Biden. Na Floridě a v Illinois se budou konat také republikánské primárky, které jsou ale spíše formální. Svou funkci totiž bude v listopadových prezidentských volbách obhajovat současný šéf Bílého domu Donald Trump, který má mezi republikány neochvějnou pozici.

Původně se měly demokratické i republikánské primárky konat také v Ohiu. Místní guvernér Mike DeWine se ale postavil kvůli šíření nového typu koronaviru proti.

People should not have to choose between their constitutional rights and their health. That’s why I’m recommending that we delay in-person voting until June 2. But I don’t have the authority to push the date back, so a lawsuit will be filed soon in Franklin County. #StayTuned pic.twitter.com/plMjmTta3N