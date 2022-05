K Mexiku míří první hurikán letošní sezony

Americké Národní středisko pro hurikány (NHC) už v sobotu uvedlo, že Agatha zesiluje a že dosáhne intenzity hurikánu. Kolem sedmé hodiny ráno mexického času (14:00 SELČ) se Agatha ve formě hurikánu nacházela asi 320 kilometrů jihozápadně od města Puerto Ángel.

Varování před živlem úřady vydaly pro části pobřeží mexického státu Oaxaca, které se táhne od Salina Cruz po Lagunas de Chacahua. Podle předpovědi může vichr dosáhnout až 145 kilometrů za hodinu, hrozí bleskové záplavy, rozvodnění řek v nízko položených oblastech a sesuvy půdy.

Úřad civilní obrany ve státě Oaxaca uvedl, že vnější pásy hurikánu už zasáhly pobřeží. Zveřejnil fotografie rybářů, jak vytahují lodě na pláž, aby je ochránili před následky bouře.

Očekává se, že hurikán do nedělního odpoledne přinese vydatné srážky do jihomexických států Oaxaca, Chiapas a Guerrero, uvedl NHC. To by podle něj mohlo vyvolat životu nebezpečné bleskové záplavy a sesuvy bahna.