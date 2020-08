Kanye West pokračuje v kampani. Sešel se s poradcem Trumpa a cílí na klíčové státy

Minulý týden si americký rapper Kanye West podal žádost o zařazení na prezidentskou kandidátku ve čtyřech dalších státech. Po předložení žádosti v Iowě v pátek svou pozornost mimo Tennessee obrátil i na Minnesotu a Virginii. Westovo jméno již oficiálně figuruje na kandidátkách v Arkansasu, Coloradu, Oklahomě a Vermontu.

Žádost má tak prozatím podanou celkem v šesti státech, otazníkem však stále zůstává Wisconsin, kde volitelé Westovu kampaň nařkli z pokusu o padělání podpisů a klamání voličů. Podpisy měly být navíc odevzdány pozdě, což by dle legislativy státu Wisconsin mělo stačit jako záminka k diskvalifikaci.

Ani v Iowě se pravděpodobně Kanye neobejde bez komplikací. Ve svém přísežném prohlášení jakožto prezidentský kandidát uvedl, že kandiduje jako nestraník. Před měsícem se však ve Wyomingu registroval jako Republikán, což se plně neslučuje s místní legislativou. Speciálně v Iowě totiž existuje precedent, který vylučuje, aby kandidát kandidoval za jinou stranu, než u které je jako volič registrován.

Členové jak Republikánské tak Demokratické strany v Iowě ale Westově kampani nepřikládají příliš velkou váhu, a to ani za předpokladu, že by se na volebních lístcích měl nakonec objevit. ,,Je možné, že ti, kteří jsou znechuceni politikou nebo nehodlají volit ani jednoho z kandidátů, by to mohli brát jako formu protestu, výsledek to ale neovlivní,“ uvedl jeden z členů místní Republikánské strany, David Kochel.

Na druhou stranu Minnesota, která se ještě před čtyřmi roky řadila na list tzv. „swing states“, je zároveň jedním ze států, kde Trump hodlá letos zvítězit. V roce 2016 zde Trumpa porazila Hillary Clintonová jen velmi těsně s 1,5% rozdílem. Vzhledem k volební historii voličů se ale předpokládá, že Minnesota opět připadne Demokratům. Naposledy zde jako Reublikán zvítězil Richard Nixon v roce 1972. Biden si nad Trumpem navíc udržuje vcelku stabilní 9% náskok.

Reálná se pro Kanye Westa nejeví ani Virginie. Několik volebních cyklů po sobě se Virginie řadila mezi republikánsky inklinující státy, během posledních voleb ještě spadala do „swing states“, ovšem díky převaze místních demokratických voličů se dnes řadí ke spíše demokraticky orientovaným státům. West by zde potřeboval minimálně 2 500 podpisů, přičemž 200 z nich by musel nasbírat dohromady ve všech 11 místních volebních obvodech. Naproti tomu v Tennessee jich potřebuje pouze 275.

Svým záměrem atakovat především klíčové „swing states“ spustil West řadu spekulací mezi členy Demokratické strany týkajících se pravého záměru Kanyeho kampaně. Americké veřejnosti je jeho přátelský vztah s prezidentem velmi dobře znám, v užším okruhu Westovy kampaně navíc operují výhradně Republikáni. Sám Donald Trump však jakoukoli spolupráci s rapperovou kampaní popřel.

Ovšem domněnky mnoha Demokratů potvrdilo setkání Kanye Westa s Trumpovým hlavním poradcem, Jaredem Kushnerem. Informoval o něm deník The New York Times. West v rozhovoru pro Forbes vyjádřil své sympatie ke Kushnerovi. „Jared je skvělý chlap,“ řekl, načež Kushner reagoval, že jejich schůzka byla čistě neformální, s Kanyeho kampaní prý nesouvisela. Dle Forbes jsou spolu Kushner a West v kontaktu téměř denně.

Pochybnosti ohledně jistého vztahu mezi Bílým domem a Kanyem Westem budí i fakt, že firma, kterou si West najal na sbírání podpisů, zaměstnává jistého Marka Jacobyho. Ten v roce 2008, kdy aktivně pracoval pro kalifornskou Republikánskou stranu, čelil obvinění z volebního podvodu. To bylo nakonec klasifikováno jen jako přestupek, přičemž Jacoby měl tehdy údajně nedopatřením v registru voličů uvést svou rodnou adresu namísto aktuálního místa bydliště.

Ani sám West v nedávném rozhovoru nepopřel, že cílem jeho kampaně je odlákat voliče od Joe Bidena. Zároveň si je i prý plně vědom toho, že uspět v tomto prezidentském klání je pro něj matematicky nemožné.