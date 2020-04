Kanada nespěchá. Rozhýbat ekonomiku bude možné až po týdnech, uvedl Trudeau

Trudeau uvedl, že brzy oznámí podrobnosti finanční pomoci ropnému a plynárenskému odvětví, které pocítilo dopad epidemie zvlášť tvrdě. V celé zemi se v důsledku krize zvýšila nezaměstnanost z dřívějších šesti na 25 procent.

"Každého zajímá, kdy se věci dostanou do normálu, kdy budou lidé moci jít zpět do práce... Realita je taková, že to bude trvat týdny. Uvědomujeme si ale, že rozhýbat znovu ekonomiku je důležité a uděláme to po etapách," prohlásil premiér.

Podle dnešních údajů je v Kanadě přes 26.000 nakažených, o téměř 1400 víc než v pondělí. Počet mrtvých se zvýšil ze 734 na 823.