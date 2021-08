Kanada neuzná legitimitu vlády Tálibánu v Afghánistánu. USA za určitých podmínek ano

Bezpečnostní poradce Bílého domu Jake Sullivan dnes řekl, že na úvahy o případném uznání nové vlády v Afghánistánu je příliš brzy.

"Když byli u moci před 20 lety, tak Kanada jejich vládu neuznávala. Silou svrhli a nahradili řádně zvolenou vládu a podle kanadského práva tak představují teroristickou organizaci," řekl Trudeau na předvolebním mítinku v provincii Ontario.

Spojené státy v pondělí prohlásily, že uznají vládu vedenou Tálibánem pouze za předpokladu, že budou povstalci respektovat práva žen a odmítnou spolupráci s teroristickými organizacemi. "V Kábulu je nyní chaotická situace, zatím není ani ustaven vládní orgán," řekl dnes při brífinku poradce amerického prezidenta Joea Bidena Jake Sullivan. "Nakonec bude na Tálibánu, aby ukázal zbytku světa, kým je a jak hodlá postupovat. Jejich dosavadní reputace není dobrá, ale v tuto chvíli je předčasné se touto otázkou zabývat," dodal.

Britský premiér Boris Johnson v pondělí vyzval k mimořádnému setkání vyspělých zemí sdružených ve skupině G7, na níž by mocnosti domluvily jednotný postup v otázce Afghánistánu, zejména co se týče případného uznání vlády Tálibánu. Do skupiny G7 patří kromě Kanady, USA a Británie také Francie, Itálie, Japonsko a Německo.

Trudeau poznamenal, že nejvyšší prioritou Kanady je nyní evakuace jejích občanů a spolupracovníků ze země a že tálibové proto musí zaručit volný přístup na mezinárodní letiště v Kábulu. "Nadále spolupracujeme s našimi mezinárodními spojenci na tom, abychom na ně v této věci vyvinuli tlak," řekl Trudeau s tím, že byl šokován zoufalstvím některých lidí při chaotických scénách na letišti v Kábulu z posledních dní.

V afghánské metropoli pokračuje za složitých podmínek masivní evakuační operace, řada západních vlád se snaží ze země dostat svoje občany i Afghánce, kteří s nimi spolupracovali a bojí se proto pomsty Tálibánu. Ranvej letiště v Kábulu v pondělí zavalily tisíce lidí, kteří se snažili za jakoukoliv cenu dostat na palubu odlétajících strojů, několik jich při zmatcích přišlo o život.

Kanadská vláda nedávno prohlásila, že je v rámci nového imigračního programu připravena přijmout až 20.000 afghánských uprchlíků.