Kanada po 16 měsících otevřela svoje hranice očkovaným turistům z USA

USA zatím Kanaďany toužící po nákupech, dovolené či návštěvě příbuzných do země nepouštějí. Ačkoliv nebyl zájem o překročení hranice v prvních hodinách po otevření příliš velký, tvořily se kvůli zevrubným kontrolám na některých přechodech do Kanady mnohahodinové fronty, píší americká média.

Na přechodu v americkém městě International Falls ve státě Minnesota museli čekat někteří zájemci o přechod do Kanady až sedm hodin, na hranicích mezi americkým státem New York a kanadským Ontariem kolem tří hodin. Situace byla klidnější pro cestovatele mířící ze státu Vermont do Quebecu, kde byl velmi řídký provoz, napsala agentura AP.

Nejdelší pozemní hranice na světě se uzavřela pro všechny cesty kromě těch nezbytných v březnu roku 2020. Opatření bylo vyhlášeno na měsíc, úřady obou států jej však opakovaně prodlužovaly, až se kanadská vláda rozhodla od srpna otevřít dveře americkým turistům, z nichž byli mnozí navyklí do Kanady pravidelně cestovat.

Ačkoliv byl dříve pro Američany průjezd na sever jen formalitou, je nyní potřeba se prokázat očkovacím průkazem, negativním testem a ještě vyplnit podrobný dotazník ve zvláštní aplikaci kanadské vlády zvané arriveCAN.

Lisa a Jim Dochertyovi z Jižní Karolíny AP sdělili, že využili hned první možnost překročit hranici k tomu, aby se poprvé od léta 2019 zajeli podívat na svou chalupu v kanadské provincii Ontario a ujistili se, že je tam vše v pořádku. Za test na koronavirus v příhraničním Buffalu přitom dali každý 125 dolarů (2700 korun). "V tuto chvíli prostě uděláme cokoliv, co se po nás chce," řekla Dochertyová.

Pro další je znovuotevření hranic první možností, jak se setkat s některými členy rodiny. Steve Blake z Quebecu například doufá, že jej brzy navštíví jeho sourozenci, aby mohli konečně uspořádat smuteční obřad za jejich matku, která zemřela začátkem minulého roku.

Řada rodin se po dobu, kdy byla hranice zavřená, krátce setkávala v parku ve městě Peace Arch jižně od Vancouveru, jímž prochází státní hranice. Pohraničníci tam umožňovali krátké schůzky, což bylo pro mnoho lidí jedinou možností, jak se spatřit se svými blízkými. Sue Cramleyová zamířila do parku i v pondělí, aby poprvé na vlastní oči viděla své dvouměsíční vnouče. Plnohodnotnou návštěvu své dcery a zetě však nadále odkládají, koronavirové testy by totiž vyšly každého z nich na 180 dolarů (3900 korun), sdělila AP.

Turismus byl před pandemií pátým největším sektorem kanadské ekonomiky a pracoval v něm každý desátý Kanaďan. Znovuotevření hranic, které budou moci od 7. září překročit také návštěvníci ze všech dalších zemí, však zřejmě okamžitou úlevu místním podnikům nepřinese. Největší překážkou je podle mnohých požadavek plné imunizace a právě vysoké náklady na testování.

Až několikanásobně rovněž stouply ceny mezistátních letů. Na vnitrostátních linkách, které jsou často jediným praktickým způsobem, jak se dostat do odlehlejších míst severněji od hranic s USA, pak aerolinky dosud neobnovily mnohé spoje, které rušily začátkem minulého roku po nástupu prvních restrikcí pohybu.

Spojené státy zatím svou severní ani jižní hranici turistům neotevřely, současné opatření platí do 21. srpna. Bidenova administrativa však již naznačila, že chystá plány na otevření země pro zahraniční návštěvníky, přičemž jedním z hlavních požadavků zřejmě bude plné očkování proti covidu-19.