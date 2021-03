Kanada schválila vakcínu J&J, má už čtyři očkovací látky

Kanada stejně jako řada jiných zemí nevyrábí žádné vakcíny na svém území a potýká se proto s krátkodobým nedostatkem očkovacích látek. Spojené státy zatím nedovolují vývoz dávek vyrobených na jejich území, Kanada se proto stejně jako Mexiko musí spoléhat na dodávky vakcín z Evropy či z Asie.

Ottawa zatím uzavřela s J&J smlouvu na dodávku deseti milionů dávek s možností doobjednat dalších 28 milionů. Zatím však není jasné, kdy první vakcíny do Kanady dorazí.

USA schválily očkovací látku J&J v únoru. Tamní regulátor došel k závěru, že je silnou prevencí proti tomu nejdůležitějšímu, tedy vážnému průběhu covidu-19, hospitalizaci a úmrtí. Jedna dávka v masivních klinických testech provedených na třech kontinentech zabránila těžkému covidu-19 v 85 procentech případů, a to i v Jihoafrické republice, kde se objevila obávaná nová mutace koronaviru.

J&J usiluje o nouzové schválení látky také v Evropě a od Světové zdravotnické organizace (WHO). Jejím cílem je vyrobit do konce roku miliardu dávek. Vakcínu americké firmy schválil v únoru jako první stát na světě Bahrajn.

Nedostatek očkovacích látek v Kanadě je tak vážný, že se vlády tamních provincií chystají prodloužit interval mezi jednotlivými injekcemi dvoudávkových vakcín na čtyři měsíce namísto doporučovaných tří až čtyř týdnů. To by úřadům umožnilo podat alespoň jednu dávku 80 procentům Kanaďanů starších 16 let do konce června jen s dodávkami slíbenými od Pfizeru a Moderny. Druhé injekce by pak lidé začali dostávat od července s dalšími dodávkami vakcín.

Kanadě rovněž hrozí vidina přerušení dodávek očkovacích látek z továren v Evropské Unii. Ta ve čtvrtek zablokovala čtvrt milionu dávek vakcíny od AstraZeneky směřující do Austrálie na základě opatření na kontrolu exportu, jehož cílem je zajistit, aby velké farmaceutické firmy splnily svoje smluvní závazky se starým kontinentem.