Kansas v referendu odmítl omezení či rušení potratových práv

Americký prezident Joe Biden řekl, že "vítězství zastánců lidských práv v takto konzervativním státě prokazuje, že většina Američanů souhlasí, že by ženy měly mít přístup k potratům". "Kongres by měl naslouchat vůli amerických občanů a obnovit ochranu precedentu 'Roeová versus Wade' federálním zákonem," uvedl Biden.

Referendum v Kansasu proběhlo paralelně se stranickými primárkami, v nichž podporovatelé Demokratické a Republikánské strany vybírají své kandidáty do listopadových kongresových voleb.

Po sečtení 98 procent hlasů, je již jisté, že se Kansasané vyslovili proti změně ústavy. Devětapadesát procent voličů se vyslovilo pro zachování práva na potrat, zatímco téměř 41 procent voličů podpořilo odstranění ochrany potratů ze státní ústavy, uvádí Edison Research. Účast byla vyšší, než se očekávalo.

Navrhovaný dodatek by specifikoval, že ústava právo na potrat negarantuje, a tím by podle zastánců umožnil nové omezení procedur nebo jejich úplný zákaz. Odpůrci dodatku se obávají, že Kansas by v případě jeho schválení mohl následovat sousední státy Missouri a Oklahoma, kde republikánští zákonodárci po rozhodnutí nejvyššího soudu potraty zakázali, v případě Missouri bez výjimky pro oběti znásilnění.

"Měl by to být skutečný budíček pro všechny odpůrce potratů," uvedl politolog Neal Allen z Wichitské státní univerzity. "Když bude naprostý zákaz vypadat jako reálná možnost, tak přijde hlasovat hodně lidí a ztratíte značnou část umírněnějších zastánců omezení práva na potrat," dodal.

Političtí analytici přitom očekávali, že obyvatelé v Kansasu omezení práva na potrat v referendu schválí, jelikož voliči republikánů mají v primárkách tradičně vyšší účast než voliči demokratů a nezávislých, píše agentura Reuters.

Kansas na rozdíl od jiných bašt Republikánské strany ihned po zrušení ústavního práva na potrat Nejvyšším soudem USA nezavedl přísné potratové restrikce. Možnost ukončit těhotenství je v Kansasu chráněná státní ústavou od roku 2019, kdy tak rozhodl místní nejvyšší soud.

Aktuálně je umělé přerušení těhotenství ve státě povolené do 22. týdne a Kansas se stal cílovou destinací pro těhotné ženy, které chtějí své těhotenství uměle ukončit, ale v jejich domovských státech, například v Texasu nebo sousední Oklahomě, to kvůli přísnějším zákonům není možné.

Výsledek v Kansasu dodá sebevědomí Demokratické straně, která očekávala přinejlepším těsný souboj a mnozí její voliči drtivé vítězství těch, kteří si přejí omezit potratová práva, uvedla stanice BBC.

Ústavní právo na potrat napříč celými Spojenými státy garantoval precedens Nejvyššího soudu z roku 1973 známý jako Roeová versus Wade, jenž stanovil federální právo na ukončení těhotenství zhruba do jeho 24. týdne. Pětice konzervativních členů devítičlenného soudu regulaci potratů vrátila 24. června do rukou amerických států.