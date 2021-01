Kapitol je plný členů národních gard, spí na chodbách. Reakce jsou rozporuplné

Zatímco část nasazených gardistů hlídkovala podél plotu nebo na dalších stanovištích, ti, kteří měli zrovna volno, během dnešního dne plnili chodby Kapitolu a odpočívali například pod bustou prvního amerického prezidenta George Washingtona nebo u podobizny toho 16., tedy Abrahama Lincolna. Netradiční výjevy vyvolávaly mezi novináři a dalšími komentátory emotivní reakce.

National Guard troops slept at the US Capitol after being drafted into the building in huge numbers ahead of the vote on Donald Trump's impeachment.



More here as Trump is impeached for a second time: https://t.co/MXRLf1Y3fE pic.twitter.com/IzJ6XHXJDd — Sky News (@SkyNews) January 14, 2021

"Přál bych si, abych dokázal popsat, jaké to je, být teď na Capitol Hill. Ozbrojení vojáci úplně všude, oplocení podél celého perimetru, vojáci v uniformách si dávají šlofíka na místech, kde by normálně děti čekaly na školní prohlídky. Ze všeho nejvíc je to smutné," napsal reportér televize CNN Ryan Nobles.

I wish I could articulate what it is like to be on Capitol Hill right now. Armed military everywhere, fencing around the entire perimeter, soldiers in fatigues catching catnaps in places where kids normally line up for school tours. It’s above all- sad. pic.twitter.com/osXm4kV1zC — Ryan Nobles (@ryanobles) January 13, 2021

"Věci zašly tak daleko, že Capitol Hill momentálně potřebuje přítomnost armády 24/7," uvedl na twitteru politický analytik Frank Luntz. Opatření jsou podle něj politováníhodná, ale nutná.

Minulou středu, kdy ochrana budovy Kongresu nebyla tak silná, se dovnitř podařilo proniknout stovkám výtržníků, kvůli čemuž muselo být přerušeno projednávání výsledků prezidentských voleb. Nyní se bezpečnostní složky připravují na možnost dalších násilností, zejména v souvislosti s inaugurací Trumpova nástupce Joea Bidena.

Šéf washingtonské policie Robert Contee dnes uvedl, že příští středu v hlavním městě USA a jeho nejbližším okolí očekává nasazení více než 20.000 příslušníků národních gard. Podle deníku The New York Times není jasné, jak velká část z nich bude ozbrojená. Federální vláda ovšem umožnila ozbrojení těch gardistů, kteří budou hlídat Kapitol.