Karantény nestačí. V USA mají další dva pacienty s koronavirem neznámého původu

Případy nevysvětlené nákazy byly zaznamenány ve státech Kalifornie a Oregon, informovala dnes agentura Reuters. Jeden takový případ se v Kalifornii vyskytl již dříve.

Ve Spojených státech se infekce novým typem koronaviru prokázala u zhruba 60 lidí; většina z nich jsou evakuovaní cestující z lodi Diamond Princess kotvící u japonských břehů, kde se nakazily stovky pasažérů a členů posádky.

Mezi nové případy nákazy patří v USA žena z kalifornského města Santa Clara trpící chronickými zdravotními problémy, u níž se objevily dýchací potíže a její lékařka ji nechala otestovat na nemoc COVID-19. "Je to třetí případ v našem okrese, ale od těch předchozích dvou se významně liší... Náš třetí pacient necestoval do zahraničí ani nepřišel do kontaktu s žádným takovým cestujícím či infikovanou osobou," řekla lékařka Sara Codyová na páteční tiskové konferenci.

Podle lékařky se jedná o novou situaci pro zdravotnické úřady, protože se ukazuje, že karantény a cestovní omezení již k zastavení šíření viru nestačí.

Americké ministerstvo zahraničí již dříve vydalo varování před cestami do některých oblastí světa, které jsou vážně koronavirem postiženy. V pátek ministerstvo zvýšilo stupeň varování před cestami do Itálie, kde již bylo potvrzeno téměř 900 případů infekce. Americká diplomacie svým občanům doporučuje, aby do Itálie nejezdili, pokud to není nezbytně nutné. Podobné opatření vydal Washington tento týden také ohledně Jižní Koreje, která má přes 2900 případů, což je nejvíc po Číně.

Spojené státy rovněž kvůli šíření nového typu koronaviru odložily plánované setkání vůdců zemí jihovýchodní Asie, které se mělo konat v polovině března v Las Vegas. Americký prezident Donald Trump pozval vůdce desetičlenného Sdružení zemí jihovýchodní Asie (ASEAN) do Spojených států poté, co se loni nezúčastnil jejich schůzky v Thajsku, připomněla agentura Reuters.