Kauza Page: Nelegální postup FBI? Trump bude zklamán, inspekce nic nenašla

— Autor: EuroZprávy.cz / ČTK

Napjatě očekávaná zpráva generální inspekce ministerstva spravedlnosti USA, od níž si Bílý dům slibuje důkazy o nelegálním postupu FBI při sledování prezidentského poradce Cartera Page, prezidenta Donalda Trumpa nejspíš zklame. Napsal to ve středu list The New York Times. Inspektoři žádné důkazy o prohřešcích agentů kriminální ústředny USA nenašli, tvrdí deník.