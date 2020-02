Kdo ovládne Iowu? Výsledky voleb nejisté, kandidáti na prezidenta USA slibují hory doly

"V kolik hodin tady zítra musíte být?" ptá se dobrovolnice skupiny podporovatelů senátora Bernieho Sanderse, který je podle průzkumů jedním z favoritů bedlivě sledovaného klání. "V 18:30!" odpovídají jí sborově voliči. V pondělí 19:00 místního času (úterý 02:00 SEČ) se totiž musí všichni registrovaní straníci obou hlavních amerických stran dostavit v jeden čas do téměř 1700 volebních místností, aby se společně účastnili volebních shromáždění. Organizátoři jednotlivých kampaní proto nechtějí riskovat, že někdo z jejich podporovatelů přijde pozdě.

Straníci se setkají ve školních tělocvičnách, v komunitních centrech, ve farnostech a dalších veřejných prostorech. Na začátku hlasování je dobrovolníci roztřídí do skupin podle toho, jakého kandidáta podporují. Ve shromážděních tak není hlasování tajné, ale otevřené: voliči "hlasují nohama", postaví se tedy do části místnosti určené podporovatelům konkrétního kandidáta.

Something big is happening across the country. We’re going to finish the political revolution we started. pic.twitter.com/cFhlN4NRTQ