Kdy a komu se otevřou hranice USA? K plošnému povolení vstupu jen tak nedojde

V důsledku pandemie koronaviru platí ve Spojených státech od ledna zákaz vstupu cestujícím vracejícím se z Číny. V březnu rozšířil prezident Trump zákaz i na občany Evropské unie a Spojeného království.

Po vzájemné dohodě s představiteli sousedních států byly uzavřeny i hranice s Kanadou a Mexikem vyjma přepravy zboží. V úterý se kanadský premiér Justin Trudeau a prezident Trump dohodli na prodloužení zákazu, a to nejméně do 21. června.

Trudeau se v této souvislosti na tiskové konferenci vyslovil, že hranici se Spojenými státy vnímá jako zranitelné místo. Zároveň ale dodal, že veškeré další kroky ohledně režimu na americko-kanadské hranici se budou odvíjet v závislosti na aktuálním vývoji pandemie.

Hranice Spojených států zůstávají nadále zavřené i pro zbytek světa. Pro koho se otevřou bude navíc dle agentury Reuters záležet na tom, jaká pandemická opatření jednotlivé země zavedou v rámci prevence proti šíření viru. Vláda by měla s největší pravděpodobností také upřednostňovat ty země, které povolí vstup i americkým občanům.

Výjimku v tomto ohledu tvoří stát Havaj, kde momentálně žádný zákaz přicestování neplatí. Přesto se silně nedoporučuje tuto destinaci navštěvovat. Návštěvníci musí dodržovat přísná opatření, jako na příklad zdržovat se jen v místě pobytu a vycházet jen v případě nutnosti.

Volnočasové aktivity jako surfování nebo běhání jsou povoleny pouze za dodržení bezpečné vzdálenosti od ostatních. Po příletu platí pro všechny povinná čtrnáctidenní karanténa. Stát Havaj má navíc právo vykázat návštěvníky ze země v případě porušení daných opatření.

Americké aerolinky naléhají na vládu, aby zmírnila restrikce alespoň co se týče Číny, jejíž občané tvoří největší podíl mezi cestujícími do Spojených států. Vláda ale vidí problém především na čínské straně, která momentálně povoluje pouze jedno přistání za týden.

V případě Číny to však není jediná překážka. Dle agentury Reuters totiž prezident Trump zpochybnil i čísla úmrtnosti na koronavirus zveřejněných čínskou vládou.

Trumpovi se čísla v porovnání se Spojenými státy a ostatními tvrdě zasaženými zeměmi zdají příliš nízká a obvinil tak Čínu ze zveřejňování klamavých informací. Dle Ministerstva vnitra Spojených států se povolení vstupu pro cestující z Číny bude odvíjet i od vzájemných obchodních styků.

Dle vyjádření vládních příslušníků ale zatím žádný časový harmonogram nebo jakékoli podmínky týkající se brzkého otevření hranic vydány nejsou. Vláda je v tomto ohledu nadále zdrženlivá, neboť se obává opětovného propuknutí pandemie v zemích, které nyní hlásí příznivá čísla. Ani samotné Státy nemají situaci plně pod kontrolou, dodávají.

V jedné věci má ale vláda jasno. Vstup by nadále měl být odepřen těm, jejichž země nepovolí vstup americkým občanům. O případném otevření hranic pro Evropu by se tak mohlo začít jednat nejdříve v průběhu června. Minimálně do té doby totiž zůstanou s největší pravděpodobností vnější hranice EU zavřené.

Americká vláda dle některých svých příslušníků zůstává ale vůči Evropě obezřetná, jelikož právě Itálie se stala zdrojem nákazy pro mnoho tamních občanů.

Americký svaz cestovního ruchu vydal počátkem května návod pro znovunastartování tohoto sektoru. Dokument byl sestaven na základě spolupráce s epidemiology a na místo harmonogramu předkládá podnikatelům jasný plán, jak v souladu s bezpečnostními opatřeními znovu otevřít pro veřejnost.

Týká se tak veškerých segmentů cestovního ruchu od hotelů, letišť a aerolinek až po autopůjčovny, cestovní poradce a okružní plavby. Generální ředitel, Roger Dow, uvedl, že tímto chce nejen dodat odvahu těm, kteří se stále obávají cestovat, ale i pomoci těm, kteří v tomto sektoru kvůli koronaviru přišli o práci.

,,Až se odborníci a vláda shodnou na tom, že je bezpečné opět cestovat, chceme být připraveni. Zdraví a bezpečnost našich zaměstnanců a klientů je u nás na prvním místě. Stejně tak chceme pomoci nastartovat naši ekonomiku a vrátit lidem práci hned, jak to bude možné,“ řekl Dow.

V souvislosti s pandemií přišlo o práci v cestovním ruchu zhruba 8 milionů lidí, což odpovídá zhruba 1/3 všech nezaměstnaných. Odborníci se domnívají, že cestovní ruch nyní čekají mnohem horší časy než v době událostí z 11. září.

Dow předpokládá, že v prvních dvou vlnách se vrátí nejprve regionální a služební lety. Mezinárodní lety očekává až v rámci poslední vlny rozvolňování.

Zároveň ale uvedl, že společnost Carnival Cruise Lines spustí první okružní plavby už 1. srpna. Ohledně spouštění zábavních parků jako je Disney World na Floridě se zatím stále jedná.